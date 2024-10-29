Выгоднее ипотеки: рассрочка от застройщика поможет сэкономить на переплате по кредиту

Posted 29 октября, 11:28
Published 29 октября, 11:28
Modified 29 октября, 11:30
Updated 29 октября, 11:30
Теперь тем, кто не подходит под условия программ IT и «Сельская» ипотека приходится брать кредит по рыночной ставке, где переплата по процентам за 20 лет в 4 раза превышает сумму взятую в кредит. В этих условиях обзавестись новым жильем могут все меньше уфимцев. Понимая сложности покупателей, застройщики ищут новые инструменты, чтобы сделать приобретение квартиры более доступным. Например, крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ, ГК «Жилой Квартал» улучшил условия рассрочки от застройщика.
— Рассрочка — известный способ покупки, который можно применить не только к бытовой технике и мебели, но и к недвижимости. Являясь клиентоориентированной компанией, мы всегда стремимся предложить нашим клиентам качественный продукт и лучшие условия для покупки. Акция «Рассрочка 3.0» от ГК «Жилой Квартал» позволяет купить квартиру без использования ипотеки тем, кто ждёт поступления денег в течении ближайшего года, например, планирует продать старую квартиру или ждёт окончания срока депозита, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Согласно правилам программы «Рассрочка 3.0» от ГК «Жилой Квартал», клиент оплачивает первоначальный взнос 20,1% от стоимости жилья, а застройщик оформляет рассрочку сроком до 12 месяцев с ежемесячным платежом 0 рублей, фиксируя текущую цену. Но самое главное, что рассрочка является беспроцентной и оформляется без удорожания рыночной стоимости квартиры. И ещё важно отметить, что все перечисляемые средства в рамках рассрочки так же, как и при оформлении ипотеки в банке, переводятся на эскроу-счет. А значит, что потом вы сможете не только оплатить остаток задолженности наличными, но и оформить ипотеку по стандартной программе с действующей на тот момент ставкой или воспользоваться услугой Трейд-ин от застройщика. Согласитесь это хорошая экономия семейного бюджета!
— «Рассрочка 3.0» доступна при покупке квартиры в строящемся комфортабельном ЖК «Сапфир», который активно возводится в одном из наиболее инфраструктурно развитом районе, на ул. Коммунистическая, рядом с ТЦ «Мир». А также при покупке квартиры в популярном пригородном ЖК «Зубово Life Garden», где 22 дома уже построены, работают магазины, кафе, современная школа и новый детский сад, — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
ГК «Жилой Квартал» всегда строит и сдаёт дома в срок и имеет высший балл надёжности по данным Единого Реестра Застройщиков. Также важно отметить, что возведение комплексов ведётся по программе проектного финансирования с использованием эскроу-счетов поэтому покупка квартиры безопасна даже на любом этапе строительства. Среди неоспоримых преимуществ покупки квартиры в новостройке с использованием эскроу-счетов можно выделить: строгий контроль качества и сроков строительства, как со стороны застройщика, так и со стороны банка, гарантия успешной сделки, страхование средств на эскроу-счетах в сумме до 10 млн руб., безналичный способ оплаты.
Узнать больше о том как воспользоваться спец. предложением «Рассрочка 3.0» и о проектах ГК «Жилой Квартал» вы можете на сайте gkufa.ru, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8, ул. З. Биишевой, 13, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1, а и КП «Зубово Life 3», с. Зубово, ул. Народная, 1/1.
Проектная декларация на сайте наш. дом.рф