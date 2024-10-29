В Уфе незаконно перестроили исторический дом

Posted 29 октября, 11:33
Published 29 октября, 11:33
Modified 29 октября, 11:48
Updated 29 октября, 11:48
Как стало известно, проверка прокуратуры Кировского района выявила факты, касающиеся одного из объектов культурного наследия — «II-ого дома усадьбы Скрипова», расположенного по адресу: улица Ленина, 20/2. Этот дом был построен в начале XX века и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Однако, как выяснилось, здание подверглось незаконной реконструкции. По данным онлайн-карт, в здании обитает головной офис компании-застройщика. Еще летом строение 1917 года выставили на продажу за ₽32 млн.
Согласно информации, предоставленной прокуратурой, вместо четырех этажей здание теперь имеет пять, включая мансардный и подвальный этажи. Более того, были изменены элементы, которые входят в предмет охраны данного объекта.
В связи с этим прокуратура приняла решение направить материалы проверки в орган дознания для дальнейшего расследования. В результате было возбуждено уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия народов Российской Федерации согласно части 1 статьи 243 УК РФ. Теперь ход и результаты расследования находятся под контролем надзорного ведомства.
Как ранее сообщал Mkset, приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан используемое полицейскими здание стало обладателем звания особого уровня.