В Уфе незаконно перестроили исторический дом

Как стало известно, проверка прокуратуры Кировского района выявила факты, касающиеся одного из объектов культурного наследия — «II-ого дома усадьбы Скрипова», расположенного по адресу: улица Ленина, 20/2. Этот дом был построен в начале XX века и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Однако, как выяснилось, здание подверглось незаконной реконструкции. По данным онлайн-карт, в здании обитает головной офис компании-застройщика. Еще летом строение 1917 года выставили на продажу за ₽32 млн.