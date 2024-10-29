Уфимцы бросились скупать люксовые автомобили — что происходит

Posted 29 октября, 13:52
Published 29 октября, 13:52
Modified 29 октября, 18:57
Updated 29 октября, 18:57
Как отметили специалисты, самое большое число люксовых авто насчитали в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также Краснодарском крае, Свердловской области и Татарстане.
В Башкирии на конец 2023 года насчитывалось 262 автомобиля, стоимость которых превышает ₽10 млн. Для сравнения, в столице России таких машин — более 9,7 тысяч. Между тем за год это число в Башкортостане увеличилось на 26%.
По количеству премиальных автомобилей в Приволжском федеральном округе Башкирия находится на четвёртом месте, уступая Татарстану (565), а также Нижегородской и Самарской областях (269 и 297, соответственно).
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии по низким ценам распродают иномарки, изъятые приставами у должников.