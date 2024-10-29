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Posted 29 октября, 13:52

Published 29 октября, 13:52

Modified 29 октября, 18:57

Updated 29 октября, 18:57

В Башкирии на 25% вырос спрос на премиальные автомобили

Уфимцы бросились скупать люксовые автомобили — что происходит

29 октября 2024, 13:52
Фото: 1MI.

В Башкирии на 25% вырос спрос на премиальные автомобили

В России по итогам 2023 года заметили увеличение числа транспортных средств премиальных брендов — гласят результаты исследования FinExpertiza, которыми аналитики поделились с Mkset.

Как отметили специалисты, самое большое число люксовых авто насчитали в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также Краснодарском крае, Свердловской области и Татарстане.

В Башкирии на конец 2023 года насчитывалось 262 автомобиля, стоимость которых превышает ₽10 млн. Для сравнения, в столице России таких машин — более 9,7 тысяч. Между тем за год это число в Башкортостане увеличилось на 26%.

По количеству премиальных автомобилей в Приволжском федеральном округе Башкирия находится на четвёртом месте, уступая Татарстану (565), а также Нижегородской и Самарской областях (269 и 297, соответственно).

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии по низким ценам распродают иномарки, изъятые приставами у должников.

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