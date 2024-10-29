Уфимскому парку установили «личные границы»

Менялись времена, и парк развивался. Но не только внешний вид изменился за все время. Первоначально сквер получил название своего создателя «Ушаковский», в СССР переименовался в честь героя Александра Матросова, а уже в 70-е годы в ходе реформации было присвоено новое «имя» в честь Владимира Ленина. Но, несмотря на новое именование, среди уфимцев сквер имени Матросова больше запомнился и упоминается до сих пор.