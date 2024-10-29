Уфимскому парку установили «личные границы»

Posted 29 октября, 12:12
Published 29 октября, 12:12
Modified 29 октября, 14:20
Updated 29 октября, 14:20
Стало известно, что границы парк им. Ленина были зафиксированы документально, а также были определены режим эксплуатации земли и требования к регламентам, регулирующим границы территории объекта. Сквер находится в Кировском районе и располагается на улице Заки Валиди. Недалеко находится «Драмтеатр», с которым у парка идет частичное наложение земли в документах. Площадь парка 17553,45 кв. м.
Парк им. Ленина является культурным достоянием Уфы и очень популярен среди жителей столицы Башкирии для проведения досуга. Был основан в 1867–1872 году уфимским губернатором Сергеем Ушаковым. На месте парка изначально было пастбище, на котором пасли домашний скот, но с приходом нового местного руководства землю обустроили для комфортного отдыха.
Менялись времена, и парк развивался. Но не только внешний вид изменился за все время. Первоначально сквер получил название своего создателя «Ушаковский», в СССР переименовался в честь героя Александра Матросова, а уже в 70-е годы в ходе реформации было присвоено новое «имя» в честь Владимира Ленина. Но, несмотря на новое именование, среди уфимцев сквер имени Матросова больше запомнился и упоминается до сих пор.
И сейчас парк притягивает жителей Уфы в любое время года. Каждый для себя найдет красоту в мелочах и насладится временем провождения. Благодаря близости к учебным заведениям, многие студенты проводят занятия уроки физкультуры на территории парка, наслаждаясь красотой и обустройством.
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