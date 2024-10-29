Стас Васильев смирился бы со статусом иноагента в обмен на YouTube-канал

Posted 29 октября, 16:14
Published 29 октября, 16:14
Modified 29 октября, 16:15
Updated 29 октября, 16:15
За полтора часа ведущие Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин пообщались с Максимом Кацем, побеседовали о сектантстве и об Арсене Маркаряне (Николай рассказал про будущие дебаты с Маркаряном, назвав их дату), поделились мнениями о квадроберстве, поговорили о «дыре размером с Бога» внутри каждого из нас, о Hamster Kombat, склоках внутри оппозиции и кейсе Ирины Болгар.
Один из гостей спросил у Стаса Васильева, согласится ли он на два года стать агентом, но при этом восстановить канал на YouTube. Васильев признался, что готов стать иноагентом, если при этом ему удастся восстановить свой канал. «Мои доходы зависят исключительно от моих подписчиков. У меня их много из стран Прибалтики, Украины», — пояснил он.
Выпуск подкаста «Не выходя из комнаты» набрал более 350 тысяч просмотров за четыре дня на YouTube и в «VK Видео».