Стас Васильев смирился бы со статусом иноагента в обмен на YouTube-канал

Один из гостей спросил у Стаса Васильева, согласится ли он на два года стать агентом, но при этом восстановить канал на YouTube. Васильев признался, что готов стать иноагентом, если при этом ему удастся восстановить свой канал. «Мои доходы зависят исключительно от моих подписчиков. У меня их много из стран Прибалтики, Украины», — пояснил он.