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Posted 29 октября, 19:00

Published 29 октября, 19:00

Modified 29 октября, 19:42

Updated 29 октября, 19:42

Сегодня в Уфе: шакшинская эпопея, новый штраф и человейники

Сегодня в Уфе: шакшинская эпопея, новый штраф и человейники

29 октября 2024, 19:00
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.
Рассказываем всё, что нужно знать к среде, 30 октября, в ежедневном дайджесте Mkset.

Погода в Уфе

В среду, 30 октября, синоптики обещают в столице Башкирии умеренно облачную погоду с прояснениями. Дождей и мокрого снега сегодня ждать не стоит. Ветер — юго-восточного направления, от 5 до 10 м/с. Столбики термометров днём поднимутся не выше +3°C… +5°C. В некоторых частях Башкирии утром поднимется сильный туман, который снизит видимость на дорогах до 500-1000 м. Предупреждают жителей региона и о возможном гололёде.

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Многострадальная Шакша

Власти Башкирии пообещали со среды, 30 октября, вновь увеличить число рейсов в микрорайона Шакша. Напомним, жители отдалённой части города вновь вынуждены страдать после закрытия важнейшего для них путепровода — моста через реку Уфу, ездить по которому из-за ремонта нельзя будет до 24 ноября. Альтернативы у шакшинцев — не самые лучшие: платная трасса, набитый общественный транспорт и огромный крюк вдоль всей Уфы.

С очередной жалобой на давку в утренний час пик обратилась уфимка к главе Башкирии Радию Хабирову. В тот же день руководитель региона отчитывал свою команду за безобразие в этой сфере. С 30 октября число рейсов должно быть увеличено — власти надеются, что это сможет выправить ситуацию.

Так или иначе, меры по закрытию моста были необходимыми — рабочим для проведения очередного этапа капремонта потребовалось, чтобы конструкции путепровода не шатались от плотного транспортного потока.

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Как уфимцы получат зарплату за праздники

Юрист портала SuperJob рассказал Mkset, как ноябрьские праздники — 3–4 ноября — отразятся на кошельках жителей башкирской столицы. Напомним, суббота, 2 ноября, будет рабочей — заслуженный выходной у россиян перенесли на 30 апреля. Зато следующая рабочая неделя будет длиться всего четыре дня, так как в понедельник в стране отмечается День народного единства.

Специалист отметил, что 4 ноября некоторым выйти на работу всё же придётся — в частности, тем, кто трудится по сменному графику. Тем не менее, согласно законодательству сотрудник по желанию сможет получить повышенную оплату за этот день или добавить себе дополнительный день отдыха. Однако работающих по ГПХ эта гарантия, к сожалению, не касается.

Юрист также указал, что в субботу, 2 ноября, хотя день и будет рабочим, трудиться нужно будет на один час меньше.

— Наличие в месяце нерабочего дня не повлияет на размер заработной платы тех, кто получает оклад. У работников на сдельной системе оплаты труда или у тех, чья работа оплачивается по часам, ситуация немного другая. Заработная плата таких людей зависит от времени выполнения работы или от ее результата. <…> Если люди, которые не получают фиксированный оклад, не работают в праздничные дни (в данном случае 4 ноября), работодатель должен выплатить им дополнительное вознаграждение. Его размер определяет сам работодатель. Если же сотрудник будет работать в выходной день 4 ноября — он оплачивается в двойном размере, — добавил юрист.
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Покурить в школе — ₽3 000

Народные избранники башкирского Курултая отправили в Госдуму новый законопроект — в инициативе говорится об увеличении штрафов за курение в учебных заведениях. Если сейчас за употребление табака в стенах таких учреждений пришлось бы отдать 500₽ — 1500₽, то в случае принятия закона — уже от ₽2 тыс. до 3 тыс.

Одобрение инициативы федеральными депутатами — весьма вероятный сценарий, учитывая поддержку законопроекта со стороны правительства РФ.

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О чём мечтают уфимцы

Почти половина автомобилистов из столицы Башкирии хотят пересесть на беспилотной транспорт. По результатам опроса SuperJob, такое желание высказали 42% респондентов из Уфы. При этом самый большой оптимизм по поводу машин с автопилотом — у мужской половины населения. Такой транспорт поддерживают 51% представителей сильного пола из Уфы, в то же время положительно к автомобилям-беспилотникам относятся только 26% женщин.

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Новый квартал высоток

Власти Уфы дали добро на очередной квартал с новостройками — чиновники планируют отдать под застройку территорию в посёлке Цветы Башкирии. Там собираются разместить три восьмиэтажки, пятиэтажную парковку, очистные сооружения и новую станцию канатной дороги.

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Хэллоуин в Уфе

В Уфе в среду, 30 октября, начнут проводить мероприятия на хэллоуинскую тематику.

  • В Лайфстайл-центре «Башкирия» в 18:30 пройдёт вечеринка (12+) с розыгрышем на занятия в студии танцев, «устрашающим танцем random dance», конкурсами и выступлениями. Вход свободный, однако требуется соблюдение дресс-кода — гостей просят приходить в костюмах оборотней и вампиров. За самый эффектный наряд обещают призы;
  • В «Артерии» пройдёт день открытых дверей для детей и взрослых в студию танцев (16+). Проходить он будет 30–31 октября. В 17:00 начнутся занятия по бодифлексу и детской биографии (3-7 лет), в 18:00 — современным танцам (7-10 лет) и пилатесу, в 19:00 — хип-хопу (10-15 лет) и банджи фитнесу, а в 20:00 — Дэнс Микс — Джазфанк (16+) и Латина соло для девушек (16+).

Куда сходить в кино

В топ-5 по рейтингу кинотеатров Уфы в среду, 30 октября:

  • боевик «Граф Монте-Кристо» (12+);
  • фантастический фильм «Встретимся вчера» (16+);
  • комедия «Кореша» (18+);
  • мелодрама «Анора» (18+);
  • хоррор «Субстанция» (18+).
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