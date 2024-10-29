Сегодня в Уфе: шакшинская эпопея, новый штраф и человейники

Специалист отметил, что 4 ноября некоторым выйти на работу всё же придётся — в частности, тем, кто трудится по сменному графику. Тем не менее, согласно законодательству сотрудник по желанию сможет получить повышенную оплату за этот день или добавить себе дополнительный день отдыха. Однако работающих по ГПХ эта гарантия, к сожалению, не касается.