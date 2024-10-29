«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом»

Posted 29 октября, 16:25
Published 29 октября, 16:25
Modified 29 октября, 18:43
Updated 29 октября, 18:43
Встреча, проходившая на «Уфа-Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу «СЮ». Победные шайбы «юлаевцам» принесли Джош Ливо и Шелдон Ремпал. Лишь на последних минутах «Адмиралу» удалось сократить преимущество хозяев и совершить удачный бросок в «зелёные» ворота.
Победа над «Адмиралом» стала для «Салавата Юлаева» третьим удачным матчем подряд в сезоне КХЛ.
Ранее, как сообщал Mkset, «СЮ» провёл захватывающую встречу с нижегородским «Торпедо», забросив победную шайбу в ворота соперников менее чем за минуту до окончания матча.