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Posted 29 октября, 16:25

Published 29 октября, 16:25

Modified 29 октября, 18:43

Updated 29 октября, 18:43

«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом»

«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом»

29 октября 2024, 16:25
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Уфимский хоккейный клуб во вторник, 29 октября, одержал победу в домашнем матче против команды из Владивостока.

Встреча, проходившая на «Уфа-Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу «СЮ». Победные шайбы «юлаевцам» принесли Джош Ливо и Шелдон Ремпал. Лишь на последних минутах «Адмиралу» удалось сократить преимущество хозяев и совершить удачный бросок в «зелёные» ворота.

Победа над «Адмиралом» стала для «Салавата Юлаева» третьим удачным матчем подряд в сезоне КХЛ.

«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» на последней минуте
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Ранее, как сообщал Mkset, «СЮ» провёл захватывающую встречу с нижегородским «Торпедо», забросив победную шайбу в ворота соперников менее чем за минуту до окончания матча.

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