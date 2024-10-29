Обогреватель больше не нужен: способ согреть квартиру с помощью обычной ванны

Осенью температура на улице падает, а вместе с ней и температура в квартирах, и даже включенные батареи иногда не создают комфортного тепла. Обогреватели, которые часто используют в таких случаях, стоят дорого и могут значительно повысить счета за электричество. Однако, по словам специалистов, есть альтернативные способы быстро и эффективно поднять температуру в квартире.