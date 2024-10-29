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Posted 29 октября, 08:45

Published 29 октября, 08:45

Modified 29 октября, 08:47

Updated 29 октября, 08:47

Любовь к природе ударит по кошелькам россиян

Любовь к природе ударит по кошелькам россиян

29 октября 2024, 08:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Экология
Покупателям бытовой техники приготовиться — грядет большое подорожание, указывают эксперты сферы торговли.

Импортёры электроники остались в недоумении: в октябре 2024 года Министерство природы внезапно внедрило новый регламент, требующий получения разрешения на ввоз 90% кондиционеров и 50% промышленных холодильников без какого-либо переходного периода. Это решение было принято в связи с выполнением обязательств по Монреальскому протоколу, который был подписан в 1987 году и ратифицирован Россией в 2020 году. Теперь для ввоза оборудования, содержащего экологически опасные хладагенты, необходимо получить лицензию от Минпромторга. Чтобы импортировать кондиционеры, необходимо оформить четыре лицензии, стоимость каждой из которых составляет примерно 200 000 рублей.

Что еще подорожает в России в ближайшее время — в свежем материале «Новых Известий».

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