Лайфхак для стиральной машины: как носок и цитрус спасут технику от накипи

Накипь в стиральной машине образуется из-за жёсткой воды. Когда вода проходит через систему машины, соли кальция и магния оседают на барабане и других деталях, создавая известковый налет. На первый взгляд, это кажется лишь косметической проблемой, однако, по мере накопления налета, он утолщается и затрудняет работу механизма. Такой слой накипи действует как утеплитель, увеличивая нагрузку на элементы машинки и снижая её КПД. С течением времени это приводит к поломкам, а ремонт или замена машины обойдутся гораздо дороже профилактики.