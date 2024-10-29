Конденсат на окнах зимой больше не проблема: простая чашка спасет от сырости

Конденсат на окнах может привести к множеству проблем. Основная из них — это плесень, которая легко образуется в условиях повышенной влажности. Плесень не только портит вид дома, но и несет опасность для здоровья. Она может вызывать аллергические реакции, респираторные заболевания и негативно сказывается на качестве воздуха. Постоянно высокая влажность может повредить деревянные оконные рамы и вызвать гниение, что приводит к дополнительным расходам на ремонт или замену окон.