Конденсат на окнах зимой больше не проблема: простая чашка спасет от сырости

Posted 29 октября, 11:12
Published 29 октября, 11:12
Modified 29 октября, 11:14
Updated 29 октября, 11:14
Осенью и зимой конденсат на окнах встречается чаще: влага скапливается на стеклах, особенно в помещении с недостаточной вентиляцией. Слишком высокая влажность воздуха провоцирует появление капель, которые оседают на прохладных поверхностях, и окна — идеальное место для этого. Со временем постоянный конденсат приводит к образованию плесени и других неприятных последствий для здоровья и дома.
Что делать, если дорогие осушители и переделка вентиляции недоступны? На помощь придёт простой способ — использование материалов, которые эффективно поглощают влагу.
Когда в комнате собирается слишком много влаги, она начинает оседать на прохладных поверхностях. Окна, особенно зимой, становятся главными «ловушками» для влаги, поскольку они оказываются холоднее других поверхностей. Так возникает конденсат — капельки воды на стекле, которые указывают на превышение влажности.
Причин для появления конденсата несколько:
Без устранения этой проблемы окна, стены и подоконники могут пострадать от плесени, которая не только портит вид, но и негативно сказывается на здоровье жильцов.
Для борьбы с избыточной влажностью не обязательно тратиться на дорогостоящие приборы. Существует более доступный способ — использование силикагеля. Этот материал знаком многим, так как часто встречается в пакетиках с надписью «не есть» в коробках с новой обувью и электроникой. Силикагель представляет собой мелкие гранулы, которые активно впитывают влагу.
Как работает лайфхак:
— Силикагель впитывает влагу практически мгновенно. Утром видно, что на окне почти нет конденсата, особенно если установить несколько чашек, — рассказал эксперт канала «Мастер Полезнов».
Не всегда под рукой есть силикагель, но его легко заменить обычной солью, которая также обладает способностью впитывать влагу. Это может быть обычная кухонная соль, которую можно найти на любой кухне.
Процесс использования соли для борьбы с конденсатом аналогичен:
— Соль работает, хотя и медленнее силикагеля, но всё равно позволяет снизить уровень влажности у окон и предотвратить образование капель на стекле, — подтверждает эксперт канала «FreeLife»
Помимо использования силикагеля и соли, есть несколько простых советов, которые помогут снизить влажность в доме и уменьшить количество конденсата:
Конденсат на окнах может привести к множеству проблем. Основная из них — это плесень, которая легко образуется в условиях повышенной влажности. Плесень не только портит вид дома, но и несет опасность для здоровья. Она может вызывать аллергические реакции, респираторные заболевания и негативно сказывается на качестве воздуха. Постоянно высокая влажность может повредить деревянные оконные рамы и вызвать гниение, что приводит к дополнительным расходам на ремонт или замену окон.
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