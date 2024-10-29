Классифайд-площадка приняла участие в «Битве роботов»

Posted 29 октября, 09:32
Published 29 октября, 09:32
Modified 29 октября, 09:33
Updated 29 октября, 09:33
Площадка «Авито» вывела две команды: единственную женскую Energy Girls из Санкт-Петербурга и новичков из Перми BeeKeepers. Energy Girls вышли в полуфинал чемпионата.
Участие компании в турнире прокомментировал технический директор «Авито» Александр Салтанов. По его словам, они хотят помогать талантливым ребятам, поскольку IT-специалисты для них крайне важны.
Полуфинал и финал чемпионата состоятся 23 ноября в Москве. Участницы Energy Girls — пятеро девушек, среди которых два инженера, дизайнер, сборщик-механик и программист. Они создали 110-килограммового робота «Барракуда 2.0», который отличается особой прочностью и продуманной конструкцией, благодаря чему робота сложно вывести из строя.
Команду BeeKeepers представляли капитан — пилот и электронщик, второй пилот, программист и девушка-дизайнер. Для них участие в чемпионате стало дебютом. Ребята разработали робота весом 110 килограммов Vesper, представляющего собой конструкцию на четырехколесном шасси с подвижным активным орудием — вращающимся вертикальным спиннером в виде жала. Дополнительной боевой особенностью робота был встроенный в корпус огнемет.
Компания «Авито» обеспечила команды оборудованием для технической поддержки робота и покрыла организационные расходы. Общий призовой фонд турнира составляет 6,6 миллиона рублей, за который в этом году борются 96 команд из семи стран.
Капитан команды Energy Girls Зоя Судакова поблагодарила компанию за помощь. Капитан команды BeeKeepers Денис Петров сказал, что они с ребятами часто заказывают комплектующие на «Авито», а затем дорабатывают их.
Международный чемпионат по битве роботов — мировое соревнование, в котором роботы сражаются под управлением команд-разработчиков. Партнерами и спонсорами команд выступают ведущие технологические компании и университеты России, которые поддерживают развитие технологического сектора в стране.