Классифайд-площадка приняла участие в «Битве роботов»

Команду BeeKeepers представляли капитан — пилот и электронщик, второй пилот, программист и девушка-дизайнер. Для них участие в чемпионате стало дебютом. Ребята разработали робота весом 110 килограммов Vesper, представляющего собой конструкцию на четырехколесном шасси с подвижным активным орудием — вращающимся вертикальным спиннером в виде жала. Дополнительной боевой особенностью робота был встроенный в корпус огнемет.