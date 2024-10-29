Душа компании: машинист из Башкирии погиб на СВО

Posted 29 октября, 04:57
Published 29 октября, 04:57
Modified 29 октября, 07:55
Updated 29 октября, 07:55
Андрей Лыткин родился в 1963 году в Белорецке, но большую часть своей жизни провел в селе Тукан и Ишле. После окончания школы он выбрал профессию машиниста бульдозера и экскаватора, окончив Белорецкое училище №26. В армии служил на Дальнем Востоке в танковых войсках, где проявил свои навыки механика-водителя.
После службы в армии его карьера была связана с тяжелой техникой: он работал машинистом бульдозера в разных городах страны. В 2005 году Андрей переехал в село Улуелга и продолжил трудиться водителем на тяжелой технике. В феврале 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился добровольцем в зону специальной военной операции.
Как стало известно, 20 октября 2024 года Андрей Владимирович погиб при выполнении боевой задачи, получив травму, несовместимую с жизнью. Его родственники вспоминают о нем как о добром и отзывчивом человеке, который всегда был душой компании. Андрей увлекался историей, особенно историей Великой Отечественной войны, что вдохновило его на защиту Родины.