Душа компании: машинист из Башкирии погиб на СВО

После службы в армии его карьера была связана с тяжелой техникой: он работал машинистом бульдозера в разных городах страны. В 2005 году Андрей переехал в село Улуелга и продолжил трудиться водителем на тяжелой технике. В феврале 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился добровольцем в зону специальной военной операции.