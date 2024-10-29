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Posted 29 октября, 04:57

Published 29 октября, 04:57

Modified 29 октября, 07:55

Updated 29 октября, 07:55

Башкирия простилась с погибшим машинистом

Душа компании: машинист из Башкирии погиб на СВО

29 октября 2024, 04:57
Фото: tg/Андрей Иванюта.

Башкирия простилась с погибшим машинистом

Белорецк прощается с рядовым Андреем Лыткиным, сообщает во вторник, 29 октября, глава района Андрей Иванюта.

Андрей Лыткин родился в 1963 году в Белорецке, но большую часть своей жизни провел в селе Тукан и Ишле. После окончания школы он выбрал профессию машиниста бульдозера и экскаватора, окончив Белорецкое училище №26. В армии служил на Дальнем Востоке в танковых войсках, где проявил свои навыки механика-водителя.

После службы в армии его карьера была связана с тяжелой техникой: он работал машинистом бульдозера в разных городах страны. В 2005 году Андрей переехал в село Улуелга и продолжил трудиться водителем на тяжелой технике. В феврале 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

Как стало известно, 20 октября 2024 года Андрей Владимирович погиб при выполнении боевой задачи, получив травму, несовместимую с жизнью. Его родственники вспоминают о нем как о добром и отзывчивом человеке, который всегда был душой компании. Андрей увлекался историей, особенно историей Великой Отечественной войны, что вдохновило его на защиту Родины.

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Как ранее сообщал Mkset, парень из Белорецкого района был награжден посмертно за отвагу и мужество.

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