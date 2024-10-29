Для бесплатного проезда в Уфе нужно десять справок

Posted 29 октября, 05:59
Published 29 октября, 05:59
Modified 29 октября, 07:52
Updated 29 октября, 07:52
В Башкортостане с 1 сентября 2024 года стартовала новая мера поддержки многодетных семей: бесплатный проезд для детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 (12) класс. Эта льгота распространяется на автобусный и электрический транспорт в таких городах, как Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск и многих других. Однако, есть и некоторые нюансы.
Чтобы получить право на бесплатный проезд, родителям придется подготовить не один, а целых десять документов. Среди них — удостоверения личности заявителя и ребенка старше 14 лет, свидетельства о рождении, подтверждения статуса многодетной семьи и справки из образовательных учреждений. Учитывая, что процесс может занять время, стоит заранее позаботиться о сборе всех необходимых бумаг, считают эксперты.
— Заявление можно подать как лично в филиале Республиканского центра социальной поддержки населения, так и в электронном виде через региональный портал ГосУслуг, — отмечает Минтранс Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе продлили льготы на оплату жилья и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.