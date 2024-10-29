Для бесплатного проезда в Уфе нужно десять справок

В Башкортостане с 1 сентября 2024 года стартовала новая мера поддержки многодетных семей: бесплатный проезд для детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 (12) класс. Эта льгота распространяется на автобусный и электрический транспорт в таких городах, как Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск и многих других. Однако, есть и некоторые нюансы.