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Posted 29 октября, 05:59

Published 29 октября, 05:59

Modified 29 октября, 07:52

Updated 29 октября, 07:52

В Башкирии ввели льготы на проезд

Для бесплатного проезда в Уфе нужно десять справок

29 октября 2024, 05:59
Фото: Минтранс Башкирии.

В Башкирии ввели льготы на проезд

С сентября многодетные семьи региона получили возможность бесплатно пользоваться городским транспортом, но для этого потребуется собрать целый пакет документов, сообщает Минтранс Башкирии во вторник, 29 октября.

В Башкортостане с 1 сентября 2024 года стартовала новая мера поддержки многодетных семей: бесплатный проезд для детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 (12) класс. Эта льгота распространяется на автобусный и электрический транспорт в таких городах, как Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск и многих других. Однако, есть и некоторые нюансы.

Чтобы получить право на бесплатный проезд, родителям придется подготовить не один, а целых десять документов. Среди них — удостоверения личности заявителя и ребенка старше 14 лет, свидетельства о рождении, подтверждения статуса многодетной семьи и справки из образовательных учреждений. Учитывая, что процесс может занять время, стоит заранее позаботиться о сборе всех необходимых бумаг, считают эксперты.

— Заявление можно подать как лично в филиале Республиканского центра социальной поддержки населения, так и в электронном виде через региональный портал ГосУслуг, — отмечает Минтранс Башкирии.

В Башкирии продлили льготы на ЖКХ
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Как ранее сообщал Mkset, в регионе продлили льготы на оплату жилья и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

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