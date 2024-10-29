Читал рэп и не боялся коронавируса: что известно о новом вице-премьере Башкирии

На повторный срок смогли пойти далеко не все — по данным «Ъ-Уфа», некоторые руководители муниципалитетов не смогли получить на это добро из высоких кабинетов. Так, бывший руководитель Баймакского района не оправдал доверия из-за недостаточно правильной реакции на беспорядки в начале 2023 года. Другие же чиновники не отметились достаточной поддержкой СВО. Газизова, судя по всему, ни в чём упрекнуть не смогли.