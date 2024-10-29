Читал рэп и не боялся коронавируса: что известно о новом вице-премьере Башкирии

Posted 29 октября, 10:41
Published 29 октября, 10:41
Modified 29 октября, 10:43
Updated 29 октября, 10:43
Газизов родился 9 ноября 1983 года — в должность вице-премьера, пока с приставкой и. о., он вступил незадолго до своего 41-летия. Согласно официальной биографии, чиновник — уроженец деревни Узытамак, расположенной на территории Чишминского района Башкирии.
Экс-мэр Стерлитамака женат на супруге Татьяне, у чиновника также есть двое сыновей. В своих соцсетях Газизов несколько раз делился совместными семейными фотографиями. Основной аккаунт чиновника ими не пестрит, однако много совместных снимков — вплоть до 2012 года — можно найти на старых страницах Газизова.
На жену Газизова, согласно данным Rusprofile, оформлено ИП. В Vk можно найти небольшое сообщество, в котором «первая леди Стерлитамака» продавала цветы. Цены на букеты варьируются от ₽1,2 тысяч до ₽4,5 тысяч. Впрочем, последние полтора года группа неактивна.
Известно, что Газизов окончил Алкинскую среднюю школу в Чишминском районе Башкортостана. В официальной биографии указано, что Газизов отучился в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Кроме того, чиновник имеет диплом Башкирской академии государственной службы и управления — там он получал профессиональную переподготовку.
На первую официальную работу Газизов устроился в 2002 году — будущий вице-премьер трудился сортировщиком в двух уфимских типографиях. Далее, в 2003–2004 годах Газизов работал педагогом образования в Дворце детско-юношеского творчества в Дёмском районе Уфы. Аналогичную работу в 2005 году он получил в отделе образования Калининского района. Перед этим успел потрудиться техником в Дёмском управлении по делам ЧС.
Первую руководящую должность Газизов получил уже в 2006 году — чиновник на протяжении четырёх лет, до 2010 года, работал замначальника Управления гражданской защиты Уфы по Калининскому району.
В 2010 году будущего вице-премьера «забрали» в администрацию муниципалитета. После двух лет руководства отделом по работе с отдалёнными территориями Газизов сел в кресло замглавы Калининского района.
В 2015 году чиновник перешёл работать в аппарат главы Республики Башкортостан — Газизов замещал ответственного по взаимодействию с общественными институтами. В 2017 году стал вице-мэром Уфы. После четырёх лет работы Газизову доверили руководить Стерлитамаком. Срок его полномочий истёк в 2024 году, после этого бывший сити-менеджер получил должность в региональном правительстве.
Будучи мэром Стерлитамака Газизов как минимум дважды успел попасть в повестку федеральных СМИ.
Так, в конце 2021 года глава стерлитамакской администрации совместно с главами других южных районов Башкирии зачитал залихватский рэп об успехах их муниципалитетов. Клипом гордо поделился на своей странице глава региона Радий Хабиров.
В 2022 году Газизов оказался в центре скандала из-за антиковидных мер — чиновник выложил у себя на странице снимок из городской администрации. Один из общественников заметил, что мэр Стерлитамака находился в помещении без маски. Жалоба тогда дошла до правоохранителей и судов, однако в итоге никаких правонарушений служители Фемиды и стражи порядка не нашли.
Не исключено, что работа в Стерлитамаке должна была стать для Газизова некой проверкой перед назначением на высокую должность. С задачей «просто ничего не испортить» Газизов, судя по всему, справился.
Напомним, осенью 2024 года одновременно с переизбранием Хабирова и реорганизацией правительства истекли сроки полномочий у большинства глав районов Республики Башкортостан.
На повторный срок смогли пойти далеко не все — по данным «Ъ-Уфа», некоторые руководители муниципалитетов не смогли получить на это добро из высоких кабинетов. Так, бывший руководитель Баймакского района не оправдал доверия из-за недостаточно правильной реакции на беспорядки в начале 2023 года. Другие же чиновники не отметились достаточной поддержкой СВО. Газизова, судя по всему, ни в чём упрекнуть не смогли.
Стоит всё же заметить, что бывший мэр Стерлитамака подавал заявку на участие в конкурсе для переназначения, но обогнал его другой фаворит.
Кроме того, назначение Газизова на должность вице-премьера регионального правительства было воспринято как замена Алану Марзаеву — замглавы Кабмина Башкирии, арестованного в сентябре 2024 году по делу о многомиллионных взятках.