Буцаев: наихудшая ситуации с наличием контейнеров для ТКО зафиксирована в 5 регионах

Буцаев отметил, что Минприроды активно анализирует ситуацию в области обращения с ТКО в российских регионах. Одной из основных тем для обсуждения и проработки стала обеспеченность контейнерами и контейнерными площадками. По его словам, проработка данного вопроса не только позволяет оценить текущую ситуацию, но и разработать план по их созданию и приобретению. Об этом сообщает портал 56orb.ru.