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Posted 29 октября, 11:04

Published 29 октября, 11:04

Modified 29 октября, 11:04

Updated 29 октября, 11:04

Буцаев: наихудшая ситуации с наличием контейнеров для ТКО зафиксирована в 5 регионах

Буцаев: наихудшая ситуации с наличием контейнеров для ТКО зафиксирована в 5 регионах

29 октября 2024, 11:04
Фото: 1MI.
Хуже всего обеспечены контейнерами и контейнерными площадками Карачаево-Черкесская Республика, республики Дагестан, Ингушетия, Тыва и Бурятия. Об этом сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев в рамках заседания межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

Буцаев отметил, что Минприроды активно анализирует ситуацию в области обращения с ТКО в российских регионах. Одной из основных тем для обсуждения и проработки стала обеспеченность контейнерами и контейнерными площадками. По его словам, проработка данного вопроса не только позволяет оценить текущую ситуацию, но и разработать план по их созданию и приобретению. Об этом сообщает портал 56orb.ru.

Еженедельный мониторинг показал, что в КЧР контейнеров на 38% меньше, чем необходимо. В Дагестане данный показатель составляет 49%, а в Ингушетии — 44%. Данных по Бурятии и Тыве пока нет. Дефицит контейнерных площадок в Бурятии и Тыве составляет по 65%, в КЧР — 61%, в Ингушетии — 64%, а в Дагестане — 46%.

В список лидеров по обеспеченности контейнерами вошли 15 регионов. Лучшие показатели, по данным РЭО, у Амурской, Архангельской, Вологодской, Московской, Нижегородской, Кировской, Кемеровской, Омской и Свердловской областей, а также у Ямало-Ненецкого автономного округа, республик Башкортостан и Коми, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов и Чувашской Республики.

Анализ проводился на основе данных из Федеральной государственной информационной системы (ФГИС УТКО). На данный момент среднее значение обеспеченности по России составляет 8,9 контейнерной площадки и 17,9 контейнера на 1000 человек. В среднем значение дефицита по стране составляет 16% по контейнерным площадкам и 19% по контейнерам.

Алексей Макрушин, заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой, отметил, что анализ планов по созданию площадок и приобретению контейнеров говорит о том, что не все руководители проинформированы о дефиците. Он добавил, что в ряде случаев взаимодействие местных властей и региональных операторов выстроено плохо и соответствующий анализ не проводится.

Планируется создание дорожной карты по обеспечению контейнерами и контейнерными площадкам, которую региональные власти должны подготовить вместе с органами местного самоуправления и другими участниками отрасли.

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