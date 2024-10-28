Заммэра Москвы Ефимов рассказал, какие дома появятся в программе реновации по КРТ

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что новые жилые комплексы по программе реновации обеспечат просторными квартирами с улучшенной отделкой примерно 20 тысяч москвичей. На первых этажах новостроек будут работать магазины, аптеки, кафе, салоны красоты и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры, что обещает особенно высокое качество проживания и уровень доступности товаров и услуг.