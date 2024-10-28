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Posted 28 октября, 18:25

Published 28 октября, 18:25

Modified 28 октября, 18:25

Updated 28 октября, 18:25

Заммэра Москвы Ефимов рассказал, какие дома появятся в программе реновации по КРТ

Заммэра Москвы Ефимов рассказал, какие дома появятся в программе реновации по КРТ

28 октября 2024, 18:25
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) инвесторы намерены построить около миллиона квадратных метров жилья для программы реновации.

Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Об этом пишет mos.ru.

По его данным, всего в рамках КРТ будет реализовано 14 проектов общей площадью около 354 гектаров. Инвесторы планируют построить новое жилье в Западном, Зеленоградском, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах.

Владимир Ефимов отметил, что будущие кварталы предполагается благоустроить и озеленить, во дворах будут построены детские и спортивные площадки.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках 14 проектов КРТ предполагается возвести около 9,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Из них около 5,7 миллиона квадратных метров придется на жилье, включая коммерческую застройку, еще около 2,5 миллиона квадратных метров составят общественно-деловые и социальные объекты. Площадь будущих производств превысит миллион квадратных метров.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что новые жилые комплексы по программе реновации обеспечат просторными квартирами с улучшенной отделкой примерно 20 тысяч москвичей. На первых этажах новостроек будут работать магазины, аптеки, кафе, салоны красоты и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры, что обещает особенно высокое качество проживания и уровень доступности товаров и услуг.

В рамках программы комплексного развития территорий предполагается возвести многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков будут построены дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных этапах реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработку проектов проводят по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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