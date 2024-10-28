В ДТП с газовщиками погибли трое человек в Башкирии

Трагедия произошла на трассе Ира — Магнитогорск: там столкнулись Hyundai Accent и отечественный «УАЗ». На автобусе можно заметить наклейку с номерами «112» и «04», указывающими на то, что он эксплуатируется аварийной газовой службой. Известно, что легковушкой управлял 61-летний мужчина из Зианчуринского района, УАЗом — местный 66-летний житель.