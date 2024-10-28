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Posted 28 октября, 16:52

Published 28 октября, 16:52

Modified 28 октября, 17:56

Updated 28 октября, 17:56

В ДТП с газовщиками погибли трое человек в Башкирии

В ДТП с газовщиками погибли трое человек в Башкирии

28 октября 2024, 16:52
Фото: ГАИ РБ
Жуткая авария случилась вечером понедельника, 28 октября, в Кугарчинском районе Башкортостана — сообщил начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Трагедия произошла на трассе Ира — Магнитогорск: там столкнулись Hyundai Accent и отечественный «УАЗ». На автобусе можно заметить наклейку с номерами «112» и «04», указывающими на то, что он эксплуатируется аварийной газовой службой. Известно, что легковушкой управлял 61-летний мужчина из Зианчуринского района, УАЗом — местный 66-летний житель.

В результате аварии погибли трое человек — водитель иномарки и двое его пассажиров. На месте ЧП работают оперативные службы. Прокуратура региона организовала проверку.

Фото: ГАИ

Ранее в Туймазах водитель «ВАЗа» погиб в страшной лобовой аварии, устроенной им же.

Водитель «ВАЗа» погиб страшной смертью в Башкирии
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