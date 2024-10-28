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Posted 28 октября, 10:10

Published 28 октября, 10:10

Modified 28 октября, 10:12

Updated 28 октября, 10:12

Умные советы по утеплению окон: как сохранить тепло в доме без лишних затрат

Умные советы по утеплению окон: как сохранить тепло в доме без лишних затрат

28 октября 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
Умные советы по утеплению окон: как сохранить тепло в доме без лишних затрат
Когда холодный ветер проникает в дом, это не только создает дискомфорт, но и увеличивает затраты на отопление. Узнайте, как с помощью простых и доступных решений, без дорогих герметиков и пленок, защитить свой дом от сквозняков, используя то, что уже есть под рукой.

На самом деле, окна — это один из основных источников потерь тепла в помещениях. Согласно исследованиям, именно через них уходит до 30% всего тепла. Поэтому вопрос утепления окон становится актуальным для многих. Если в вашем доме стоят старые деревянные окна, или же пластиковые, которые, казалось бы, должны защищать от ветра, проблема сквозняков может все равно возникать.

Уникальное решение из старых вещей

Вместо того чтобы тратить деньги на готовые средства, многие хозяйки находят творческий подход к утеплению. Один из наиболее интересных способов — использование старых колготок или носок. Этот метод прост и эффективен. Для создания так называемого «валика от сквозняков» потребуется всего несколько шагов.

Уникальное решение из старых вещейУникальное решение из старых вещей
Уникальное решение из старых вещей. Фото: Изображение Midjourney

Во-первых, старые колготки или гольфы необходимо взять, желательно такие, которые не жалко испортить. Затем чулок наполняется разными материалами, которые помогут удерживать тепло. Это может быть шерсть, вата, поролон или даже рис и фасоль. Главное, чтобы материал был достаточно легким, чтобы валик мог удобно расположиться под окном или дверью.

После наполнения чулка, открытый конец можно просто зашить или завязать. И вуаля — вы получили отличный способ защиты от холода. Такой валик не только выполняет свою функцию, но и может стать интересным элементом декора. Мастера даже рекомендуют декорировать валик, превращая его в мягкую игрушку для детей.

Готовим дом к зиме: утепляем окна, двери и другие лайфхаки для тепла
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#Ольга Харина#Тепло#Квартира#Осень#Дом#Дом и сад#Пластиковые окна
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