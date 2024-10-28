Умные советы по утеплению окон: как сохранить тепло в доме без лишних затрат

На самом деле, окна — это один из основных источников потерь тепла в помещениях. Согласно исследованиям, именно через них уходит до 30% всего тепла. Поэтому вопрос утепления окон становится актуальным для многих. Если в вашем доме стоят старые деревянные окна, или же пластиковые, которые, казалось бы, должны защищать от ветра, проблема сквозняков может все равно возникать.