Умные советы по утеплению окон: как сохранить тепло в доме без лишних затрат

Posted 28 октября, 10:10
Published 28 октября, 10:10
Modified 28 октября, 10:12
Updated 28 октября, 10:12
На самом деле, окна — это один из основных источников потерь тепла в помещениях. Согласно исследованиям, именно через них уходит до 30% всего тепла. Поэтому вопрос утепления окон становится актуальным для многих. Если в вашем доме стоят старые деревянные окна, или же пластиковые, которые, казалось бы, должны защищать от ветра, проблема сквозняков может все равно возникать.
Вместо того чтобы тратить деньги на готовые средства, многие хозяйки находят творческий подход к утеплению. Один из наиболее интересных способов — использование старых колготок или носок. Этот метод прост и эффективен. Для создания так называемого «валика от сквозняков» потребуется всего несколько шагов.
Во-первых, старые колготки или гольфы необходимо взять, желательно такие, которые не жалко испортить. Затем чулок наполняется разными материалами, которые помогут удерживать тепло. Это может быть шерсть, вата, поролон или даже рис и фасоль. Главное, чтобы материал был достаточно легким, чтобы валик мог удобно расположиться под окном или дверью.
После наполнения чулка, открытый конец можно просто зашить или завязать. И вуаля — вы получили отличный способ защиты от холода. Такой валик не только выполняет свою функцию, но и может стать интересным элементом декора. Мастера даже рекомендуют декорировать валик, превращая его в мягкую игрушку для детей.
Ранее эксперты рассказали, как быстро и эффективно утеплить окна на зиму.