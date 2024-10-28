Цыгане в Уфе: страшные воспоминания прошлого

Posted 28 октября, 13:31
Published 28 октября, 13:31
Modified 28 октября, 13:33
Updated 28 октября, 13:33
Убийство таксистки взорвало многолетнее напряжение в небольшом промышленном городке Коркино в Челябинской области. Следственный комитете России заявил о том, что проблема существовала давно и беспокоит местных жителей. По поручению Александра Бастрыкина два цыганских дела переданы в Главк СК России. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, уполномоченным лицам отчитаться за проведение профилактических мер по поводу преступлений среди лиц цыганской диаспоры. Открытых вопросов по этому громкому делу остается очень много.
Причиной народного бунта в городе стала смерть 40-летней женщины, работающей в такси. Ее дети 11 и 15 лет остались без матери. По официальной версии, когда женщина везла молодого человека, у них произошла ссора, и подросток зарезал ее. Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили ее коллеги. По свидетельствам очевидцев и предварительным данным следствия преступление совершили два молодых человека 17 и 19 лет из цыганской семьи. Полторы сотни человек вышли на улицы Коркино. Самые активные из них были задержаны. Местные жители требуют справедливости. Полиция пытается сдержать бунт, но людской гнев не стихает. 28 октября 2024 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что силовики начнут массовые проверки цыган не только в Коркино, но и в других городах и районах области.
В свете последних событий в городе Коркино мы решили вспомнить историю проживания этого народа на территории Уфы.
Первые представители цыганского народа поселились в Уфе в районе нынешнего Городского совета в 1949 году.
В 1976-м, самовольно оккупировав новостройки работников УМПО, цыгане переселились на улицу Кольцевую и Ушакова.
В Уфе эта часть города называется Цыганские дворы, но сегодня это обычный спальный район, от цыган в этом месте осталось лишь название. Во времена СССР цыганская диаспора спекулировала алкоголем, а в постсоветские переключилась на продажу наркотиков. В 90-е и в начале 2000-х далеко не каждый бы отваживался посетить этот опасный район. Старожилы этих мест рассказывают, когда в лихие девяностые местный криминальный авторитет объявил запрет на торговлю наркотическими веществами, толпы наркоманов собрались в цыганских дворах, требуя от поставщиков дозы. Сколько смертей наркозависимых видели эти подъезды, сложно представить. Далее вдоль железной дороги цепочка из гаражей назывался «наркопоселком». В пустых заброшенных гаражах больные наркозависимостью и сопутствующими такому образу жизни болезнями: туберкулезом, гепатитом, СПИД — влачили жалкое существование.
Дворцы коттеджи в поселке Максимовка стали, незаконно возведенные на башкирской земле стали новым местом обитания ромал. Официально на территории республики в начале 2000 -х было зарегистрировано 700 представителей цыганской национальности. В реальности их было значительно больше. Основное занятием было — наркосбыт. В те годы работа оперативников наркоконтроля была настоящей войно с цыганским беспределом.
По словам работающих в то непростое время сотрудников МВД, коммуникации с кочевниками строить было очень сложно. Особенности общин — живут компактно в одном месте, чуть что — выталкивают орущих женщин и детей, все сразу забывают русский язык. Агентурная работа была практически невозможна из-за веками сложившейся кланово-родовой системы.
Цыганские наркогруппировки занимали лидирующие места среди этнических ОПГ. Имея прямые связи с наркоторговцами- поставщиками из Таджикистана, промышляли масштабной торговлей героина в нашей республике.
Самое страшное, что к наркоторговле привлекались малолетние дети 7-13 лет, освобожденные от уголовной ответственности, многодетные матери и пожилые цыганки, к которым суд применял чаще всего условное наказание.
2003 год — сотрудниками МВД задержано 250 представителей цыганской нации, торговавших героином. Большинству же удавалось избежать ответственности из-за несовершенства законодательства.
2005 год — задержание трех цыганских девочек-наркоторговок закончилось нападением на сотрудников башкирского наркоконтроля.
2009 год — наркосиндикат, состоящий из цыганят, разоблачили башкирские наркополицейские. Юные мафиози сбывали героин в Уфе, торговали белой смертью практически во всех дворах и школах Уфы, многим из наркоторговцев не исполнилось и 13 лет, основались они в трехэтажном богато обставленном коттедже в Шакше.
Большой вклад в борью нелегальной деятельностью цыганской диаспоры в Башкирии внес бывший заместитель начальника башкирского наркоконтроля генерал-майор Виталий Мартынов. По данным СМИ тех лет. Говорят, что за его голову даже объявляли награду, однако у злоумышленников ничего не получилось.
Со временем места компактного проживания цыган из-за планомерной работы правоохранителей в Башкирии исчезли. На данный момент анклавов, подобным Коркино в Челябинской области, в регионе нет.