Цыгане в Уфе: страшные воспоминания прошлого

Причиной народного бунта в городе стала смерть 40-летней женщины, работающей в такси. Ее дети 11 и 15 лет остались без матери. По официальной версии, когда женщина везла молодого человека, у них произошла ссора, и подросток зарезал ее. Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили ее коллеги. По свидетельствам очевидцев и предварительным данным следствия преступление совершили два молодых человека 17 и 19 лет из цыганской семьи. Полторы сотни человек вышли на улицы Коркино. Самые активные из них были задержаны. Местные жители требуют справедливости. Полиция пытается сдержать бунт, но людской гнев не стихает. 28 октября 2024 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что силовики начнут массовые проверки цыган не только в Коркино, но и в других городах и районах области.