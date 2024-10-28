Спасение от сквозняков: делаем из подоконника уютный барьер против холода

Posted 28 октября, 11:21
Published 28 октября, 11:21
Modified 28 октября, 11:23
Updated 28 октября, 11:23
Сквозняки — одна из главных проблем в зимний период, которая негативно влияет на микроклимат в доме. От постоянного поступления холодного воздуха температура в комнате снижается, а отопление не всегда может компенсировать теплопотери. Кроме того, неприятные воздушные потоки мешают комфорту, особенно если подоконник используется как место для отдыха или растений. Однако смастерить защиту от холода можно легко и самостоятельно.
Изготовление такой подушки не требует специальных навыков или дорогостоящих материалов. Нужно выбрать ткань, из которой будет сшита подушка, например, плотную фланель или хлопок. Форма может быть любой, но наиболее эффективной будет длинная и узкая подушка, которая сможет плотно прилегать к краю окна. Размер подушки зависит от ширины подоконника и длины оконного проёма.
Подготовка ткани: вырежьте два одинаковых куска ткани, добавив несколько сантиметров к ширине для швов. Сшейте ткань по длинным краям, оставив один из коротких концов открытым.
Наполнение хвоей: собранную хвою нужно промыть и высушить, чтобы удалить лишнюю влагу. Старайтесь утрамбовать наполнитель плотно, чтобы подушка надёжно блокировала холодный воздух. Важно учитывать, что хвоя со временем теряет аромат, поэтому желательно иметь замок-молнию, чтобы легко обновлять наполнитель.
Закрытие подушки: после наполнения закройте подушку и разложите её на подоконнике или в любом другом месте, где могут быть сквозняки. Такой валик можно использовать не только у окна, но и у дверей.
Ключевая деталь этой зимней подушки — наполнитель. Лучшая основа для него — обычная сосновая хвоя, которую можно собрать в лесу или парке. Хвоя содержит смолы и эфирные масла, которые обеспечивают её плотность и приятный запах. Когда подушечка наполнена хвоей и плотно уложена на подоконник, она эффективно блокирует холодный воздух, что помогает сохранить комфортную температуру в помещении.
Наполнитель из хвои обладает массой дополнительных преимуществ. Приятный хвойный аромат освежает воздух и создаёт уютную атмосферу в комнате. Хвойный запах не только расслабляет, но и, согласно исследованиям, оказывает антисептическое действие, помогая очистить воздух от вредных бактерий и вирусов.
Хвойный наполнитель со временем подсыхает, и аромат становится менее выраженным. Чтобы восстановить подушку, достаточно открыть замок-молнию, удалить старую хвою и добавить свежую. Таким образом, можно продлить срок службы подушки, не прибегая к покупке новых материалов.
Хвойные подушки служат отличным натуральным освежителем воздуха, особенно в холодное время года, когда окна редко открываются. Кроме того, это абсолютно экологичное и безопасное решение, так как хвоя легко утилизируется, а подушка, в отличие от покупных освежителей, не содержит химических веществ.
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