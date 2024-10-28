Спасение от сквозняков: делаем из подоконника уютный барьер против холода

Сквозняки — одна из главных проблем в зимний период, которая негативно влияет на микроклимат в доме. От постоянного поступления холодного воздуха температура в комнате снижается, а отопление не всегда может компенсировать теплопотери. Кроме того, неприятные воздушные потоки мешают комфорту, особенно если подоконник используется как место для отдыха или растений. Однако смастерить защиту от холода можно легко и самостоятельно.