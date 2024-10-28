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Posted 28 октября, 11:21

Published 28 октября, 11:21

Modified 28 октября, 11:23

Updated 28 октября, 11:23

Спасение от сквозняков: как подоконник может стать уютным барьером против холода

Спасение от сквозняков: делаем из подоконника уютный барьер против холода

28 октября 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney
Спасение от сквозняков: как подоконник может стать уютным барьером против холода
С приходом зимы многие сталкиваются с проблемой: даже самые качественные окна не всегда справляются со сквозняками, особенно в сильные морозы и метели. Простой и недорогой способ не только утеплить подоконник, но и наполнить дом лесным ароматом предлагает нестандартный подход.

Сквозняки — одна из главных проблем в зимний период, которая негативно влияет на микроклимат в доме. От постоянного поступления холодного воздуха температура в комнате снижается, а отопление не всегда может компенсировать теплопотери. Кроме того, неприятные воздушные потоки мешают комфорту, особенно если подоконник используется как место для отдыха или растений. Однако смастерить защиту от холода можно легко и самостоятельно.

Как сделать подушку-валик для защиты от сквозняков своими руками

Изготовление такой подушки не требует специальных навыков или дорогостоящих материалов. Нужно выбрать ткань, из которой будет сшита подушка, например, плотную фланель или хлопок. Форма может быть любой, но наиболее эффективной будет длинная и узкая подушка, которая сможет плотно прилегать к краю окна. Размер подушки зависит от ширины подоконника и длины оконного проёма.

  1. Подготовка ткани: вырежьте два одинаковых куска ткани, добавив несколько сантиметров к ширине для швов. Сшейте ткань по длинным краям, оставив один из коротких концов открытым.

  2. Наполнение хвоей: собранную хвою нужно промыть и высушить, чтобы удалить лишнюю влагу. Старайтесь утрамбовать наполнитель плотно, чтобы подушка надёжно блокировала холодный воздух. Важно учитывать, что хвоя со временем теряет аромат, поэтому желательно иметь замок-молнию, чтобы легко обновлять наполнитель.

  3. Закрытие подушки: после наполнения закройте подушку и разложите её на подоконнике или в любом другом месте, где могут быть сквозняки. Такой валик можно использовать не только у окна, но и у дверей.

Как сделать подушку-валик для защиты от сквозняков своими рукамиКак сделать подушку-валик для защиты от сквозняков своими руками
Как сделать подушку-валик для защиты от сквозняков своими руками. Фото: Изображение Midjourney

Секрет тепла

Ключевая деталь этой зимней подушки — наполнитель. Лучшая основа для него — обычная сосновая хвоя, которую можно собрать в лесу или парке. Хвоя содержит смолы и эфирные масла, которые обеспечивают её плотность и приятный запах. Когда подушечка наполнена хвоей и плотно уложена на подоконник, она эффективно блокирует холодный воздух, что помогает сохранить комфортную температуру в помещении.

Наполнитель из хвои обладает массой дополнительных преимуществ. Приятный хвойный аромат освежает воздух и создаёт уютную атмосферу в комнате. Хвойный запах не только расслабляет, но и, согласно исследованиям, оказывает антисептическое действие, помогая очистить воздух от вредных бактерий и вирусов.

Секрет теплаСекрет тепла
Секрет тепла. Фото: Изображение Midjourney

Как ухаживать за подушкой и менять наполнитель

Хвойный наполнитель со временем подсыхает, и аромат становится менее выраженным. Чтобы восстановить подушку, достаточно открыть замок-молнию, удалить старую хвою и добавить свежую. Таким образом, можно продлить срок службы подушки, не прибегая к покупке новых материалов.

Хвойные подушки служат отличным натуральным освежителем воздуха, особенно в холодное время года, когда окна редко открываются. Кроме того, это абсолютно экологичное и безопасное решение, так как хвоя легко утилизируется, а подушка, в отличие от покупных освежителей, не содержит химических веществ.

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#Ольга Харина#Тепло#Отопление#Квартира#Осень#Холод#Дом#Дом и сад
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