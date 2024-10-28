Сегодня в Уфе: мобилизация женщин, башкирский Сайлент-хилл и новый соратник Хабирова

Posted 28 октября, 20:39
Published 28 октября, 20:39
Modified 28 октября, 20:41
Updated 28 октября, 20:41
В Уфе во вторник, 29 октября, обещают умеренную облачность с прояснениями. День пройдёт без дождей. Местами синоптики прогнозируют туман — он окутал город и в минувший понедельник, продержавшись вплоть до самого вечера. Похожую картину, скорее всего, смогут уфимцы увидеть и сегодня.
Ветер — северо-западного направления с переходом на юго-западный, от 2 до 7 м/с. Столбики термометров окажутся на отметках не выше +2°C… +4°C.
В остальной Башкирии прогнозируют осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега. На некоторых дорогах образуется гололёд, видимость на трассах из-за тумана утром снизится до 0,5 км — 1 км. Температура воздуха днём составит 0°C… +5°C.
Напомним, что работать на этой неделе трудящемуся населению придётся включительно до субботы, 2 дня. Это связано с тем, что выходной с упомянутой даты перенесли на 30 апреля 2025 года. Впрочем, после шестидневки жители региона получат, как и прежде, два дня отдыха — в воскресенье и понедельник. Таким образом, в первую рабочую неделю ноября трудиться придётся всего четыре дня — в понедельник, 4 ноября, отмечает День народного единства.
Во вторник, 29 октября, «Уфа-Арена» в 19:00 примет матч между владивостокским и уфимским клубами. «Адмирал» и «Салават Юлаев» имеют не самую долгую историю противостояний, хотя и короткой назвать её язык не повернётся — команды отыграли 39 матчей, из которых 23 взяли «юлаевцы», а 16 — клуб из Владивостока. В 2024 году «Адмирал» и «СЮ» встречались на льду три раза — победными для башкортостанской команды оказались две игры.
С момента задержания вице-премьера Башкирии Алана Марзаева не прошло и месяца, а глава региона Радий Хабиров, судя по всему, уже подыскал нового замруководителя правительства на его место.
Напомним, о задержании Марзаева стало известно 30 сентября. Высокопоставленного функционера республиканской администрации и старого друга Хабирова обвинили в огромнейших взятках. В связи с переизбранием главы региона и стандартной процедурой переорганизации правительства, Марзаев свой пост вице-премьера сохранил в статусе «и. о.». В связи со скандалом сохранение должности выглядит для чиновника не очень вероятным сценарием, особенно когда на горизонте появился новый коллега.
В состав башкортостанского правительства Хабиров «забрал» к себе бывшего мэра Стерлитамака Рустема Газизова. Пост главы городской администрации он занимал с 2021 года, после чего срок его полномочий истёк, совпав с выборами главы Башкирии и формированием нового состава Кабмина.
Хабиров на прошедшей в понедельник, 28 октября, «оперативке» с коллегами обсудил идею разрешить женщинам выезжать в зону боевых действий — к счастью, не рыть окопы и штурмовать посадки, а лишь для работы в военных госпиталях. Власти отметили, что некоторые представительницы прекрасного пола и так рвутся в зоны боестолкновений, а если инициатива будет реализована, смогут официально получать статусы ветеранов и поддержку, чтобы «не потеряться», как выразилить в правительстве РБ.
В новостях статистики — без изменений: Татарстан снова обогнал Башкирию в новом рейтинге. На этот раз, по научно-техническому развитию. Впрочем, шансов у Края мёда и кумыса была мало — Казань умудрилась сохранить за собой почётное треть место по стране в сфере ввода новых инноваций и развития науки. Уступает столица региона — визави Башкирии лишь Москве и Санкт-Петербургу.
«Ввод инноваций» бы точно не помешал домам в районе уфимского Театра Кукол. Там в понедельник, 28 октября, обрушился парапет старой кирпичной трёхэтажки. К счастью, под вдоль фасада в этот момент никто не проходил — закончиться всё в противном случае могло куда плачевнее. На месте продолжают работать оперативные службы.
Замечательными соседями обзавелись жители домов на улице Айской — во дворе дома №20 за мусорным контейнером поселилась целая колония взрослых крыс, которые совершенно не стесняются людей. Грызуны удобно устроились рядом с мусоркой, заимев под боком бесконечный источник пропитания. Территорию за контейнерами крысы изрыли своими норами. Как узнал Mkset от местных жителей, УК вмешиваться в ситуацию не спешит. Люди тем временем опасаются, что с наступлением холодов крысы рванут из своих нор уже в дома.