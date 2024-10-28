Сегодня в Уфе: мобилизация женщин, башкирский Сайлент-хилл и новый соратник Хабирова

Напомним, что работать на этой неделе трудящемуся населению придётся включительно до субботы, 2 дня. Это связано с тем, что выходной с упомянутой даты перенесли на 30 апреля 2025 года. Впрочем, после шестидневки жители региона получат, как и прежде, два дня отдыха — в воскресенье и понедельник. Таким образом, в первую рабочую неделю ноября трудиться придётся всего четыре дня — в понедельник, 4 ноября, отмечает День народного единства.