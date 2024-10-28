Придушил, изнасиловал, убил — в Уфе начат суд по громкому делу

Как сообщалось следствием ранее, осенью 2023 года парень под воздействием наркотиков преднамеренно напал на младшую сестру с желанием совершить «действия сексуального характера». Чтобы избежать ответственности за совершенное, обвиняемый задушил свою сестру и пытался избавиться от тела, но не зная куда деть «улику», оставил тело в машине. Совсем скоро труп пропавшей сестры обнаружила мать и обратилась в полицию. Подозреваемого взяли под стражу, найдя его на чердаке соседнего дома.