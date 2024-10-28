Придушил, изнасиловал, убил — в Уфе начат суд по громкому делу

Posted 28 октября, 10:11
Published 28 октября, 10:11
Modified 28 октября, 10:13
Updated 28 октября, 10:13
Уголовное дело 22-летнего жителя Уфы Сергея Пугачева начали рассматривать в суде 28 октября 2024 года. Ему вменили в ответственность убийство и изнасилование. Следствие считает, что именно он причастен к смерти подростка в Уфе. На этапе следствия Сергей Пугачев признался, что он убил и изнасиловал свою 14-летнюю сводную сестру.
Как сообщалось следствием ранее, осенью 2023 года парень под воздействием наркотиков преднамеренно напал на младшую сестру с желанием совершить «действия сексуального характера». Чтобы избежать ответственности за совершенное, обвиняемый задушил свою сестру и пытался избавиться от тела, но не зная куда деть «улику», оставил тело в машине. Совсем скоро труп пропавшей сестры обнаружила мать и обратилась в полицию. Подозреваемого взяли под стражу, найдя его на чердаке соседнего дома.
В процессе следствия стало известно, что Пугачев также похитил имущество сводной сестры на сумму свыше ₽34 000 и помышлял незаконным сбытом наркотиков. Свою вину обвиняемый признал. При проверки на психологические заболевания Сергей был признан вменяемым.
Парня арестовали после задержания. Под стражей он находится в зале суда. На заседании из родственников присутствовала только его тетя, мама подсудимого отказалась приходить. Адвокат не дает никаких комментариев, ссылаясь, что ему до приговора нечего сказать.
Во время слушания Сергей не сказал ни одного слова на счет содеянного. Ему грозит до 20 лет колонии.