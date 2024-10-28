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Posted 28 октября, 06:50

Published 28 октября, 06:50

Modified 28 октября, 06:52

Updated 28 октября, 06:52

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» проведет встречу на АЗС «ОПТИ» под Уфой

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» проведет встречу на АЗС «ОПТИ» под Уфой

28 октября 2024, 06:50
Фото: пресс-службы
В рамках стратегического сотрудничества добровольческий ПСО «ЛизаАлерт» и партнер компании «Газпром нефть» сеть АЗС «ОПТИ» проведут открытое информационно-просветительское мероприятие, где расскажут о том, как проходят поиски людей и как можно стать волонтером отряда.

Взаимодействие «ЛизыАлерт» и «ОПТИ» повысит эффективность поисковых мероприятий и профилактики пропажи детей и взрослых в России. На заправочных станциях разместят оперативные штабы по поиску пропавших.

Республика Башкортостан стала пилотным регионом проекта. 30 октября в 15:00 часов на АЗС «ОПТИ» N9201 по адресу, городской округ Уфа, Степная улица, 1к1, деревня Жилино пройдет первая открытая встреча добровольцев «ЛизыАлерт» с автомобилистами и представителями общественности. В ходе общения присутствующие узнают о том, как стать волонтером отряда и присоединиться к поиску пропавших, а также смогут задать все интересующие вопросы.

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