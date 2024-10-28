Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» проведет встречу на АЗС «ОПТИ» под Уфой

Республика Башкортостан стала пилотным регионом проекта. 30 октября в 15:00 часов на АЗС «ОПТИ» N9201 по адресу, городской округ Уфа, Степная улица, 1к1, деревня Жилино пройдет первая открытая встреча добровольцев «ЛизыАлерт» с автомобилистами и представителями общественности. В ходе общения присутствующие узнают о том, как стать волонтером отряда и присоединиться к поиску пропавших, а также смогут задать все интересующие вопросы.