Милота дня: уфимские спасатели вернули пушистых хулиганов домой

Posted 28 октября, 08:03
Published 28 октября, 08:03
Modified 28 октября, 10:43
Updated 28 октября, 10:43
Героями этих выходных стали пушистые жители Уфы, которым потребовалась помощь спасателей. В первом случае, прогулка у окна и увлеченный просмотр жизни на улице привели котика к полету на парапет дома и ожидания спасения. На вызов хозяйки приехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы и с помощью лестницы вернули пропажу домой, при этом пострадавший был в целости и сохранности.
Второй же путешественник, гуляя по улице и увидев опасность, решил залезть на дерево и подождать удачного момента для побега, но вот спуститься на землю не смог. И в этом случае отважный спасательный отряд помог бедняге выбраться с высоты и вернуться домой к любой семье без травм.
— Напоминаем, что спасатели оказывают помощь как людям, так и животным, однако в приоритете у специалистов вызовы, где существует угроза жизни — напоминает Управление по гражнской защите Уфы.
Недавно Mkset сообщил про местного кота, который уронил оконную раму в подъезде и скрылся с места преступления.