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Posted 28 октября, 08:03

Published 28 октября, 08:03

Modified 28 октября, 10:43

Updated 28 октября, 10:43

Двух кошек спасли из беды в Уфе

Милота дня: уфимские спасатели вернули пушистых хулиганов домой

28 октября 2024, 08:03
Фото: 1MI

Двух кошек спасли из беды в Уфе

На этих выходных группа спасения помогла усатым жителям Уфы выйти из западни, сообщило в своем телеграмм-канале Управление гражданской защиты в понедельник, 28 октября.

Героями этих выходных стали пушистые жители Уфы, которым потребовалась помощь спасателей. В первом случае, прогулка у окна и увлеченный просмотр жизни на улице привели котика к полету на парапет дома и ожидания спасения. На вызов хозяйки приехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы и с помощью лестницы вернули пропажу домой, при этом пострадавший был в целости и сохранности.

Второй же путешественник, гуляя по улице и увидев опасность, решил залезть на дерево и подождать удачного момента для побега, но вот спуститься на землю не смог. И в этом случае отважный спасательный отряд помог бедняге выбраться с высоты и вернуться домой к любой семье без травм.

— Напоминаем, что спасатели оказывают помощь как людям, так и животным, однако в приоритете у специалистов вызовы, где существует угроза жизни — напоминает Управление по гражнской защите Уфы.

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