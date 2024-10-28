Милота дня: уфимские спасатели вернули пушистых хулиганов домой

Второй же путешественник, гуляя по улице и увидев опасность, решил залезть на дерево и подождать удачного момента для побега, но вот спуститься на землю не смог. И в этом случае отважный спасательный отряд помог бедняге выбраться с высоты и вернуться домой к любой семье без травм.