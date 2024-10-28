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Posted 28 октября, 19:42

Published 28 октября, 19:42

Modified 28 октября, 19:44

Updated 28 октября, 19:44

Куда все срочно уезжают из Башкирии

Куда все срочно уезжают из Башкирии

28 октября 2024, 19:42
Фото: 1MI
Аналитики заметили у жителей Башкортостана резкий скачок спроса на квартиры и дома в других регионах — соответствующим исследованием поделился с Mkset портал «Авито».

Согласно данным специалистов, башкортостанцы всё чаще стали выбирать для путешествий регионы Северного Кавказа. При этом аналитики отметили, что внезапный рост интереса к этой части России со стороны жителей Республики наблюдается с начала октября 2024 года.

В целом за год спрос на посуточное жильё в Северном Кавказе со стороны гостей со всей страны вырос на 80%. В числе 15-и регионов, проявляющих наибольший интерес к квартирам и домам в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — на 14-м месте — отметилась и Башкирия. На жителей Республики приходится 1,2% всех бронирований в СКФО. Для сравнения, на москвичей приходится 17,6% съёмов, на краснодарцев — 11,4% сделок по аренде, а на ростовчан — 8%.

Снять квартиру в Уфе стало на 60% дороже
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе цены на долгосрочную аренду жилья за год выросли почти на 60%.

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