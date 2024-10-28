Куда все срочно уезжают из Башкирии

В целом за год спрос на посуточное жильё в Северном Кавказе со стороны гостей со всей страны вырос на 80%. В числе 15-и регионов, проявляющих наибольший интерес к квартирам и домам в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — на 14-м месте — отметилась и Башкирия. На жителей Республики приходится 1,2% всех бронирований в СКФО. Для сравнения, на москвичей приходится 17,6% съёмов, на краснодарцев — 11,4% сделок по аренде, а на ростовчан — 8%.