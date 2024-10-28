Город крыс обнаружили в Уфе

Posted 28 октября, 16:25
Published 28 октября, 16:25
Modified 28 октября, 17:58
Updated 28 октября, 17:58
Крысиную колонию нашли уфимцы напротив дома по Айской, 20. Грызуны изрыли норами небольшой участок прямо за мусорным контейнером — судя по всему, неиссякаемого источника пищи для крыс, из-за которого они и облюбовали эту территорию. На кадрах можно увидеть, как грызуны, совершенно не стесняясь наблюдателей, вольготно гуляют на мусорку и обратно.
Местные жители рассказали Mkset, что они не раз обращались в свою управляющую компанию, однако никакой реакции от них не последовало. С наступлением холодов у людей появились опасения, что крысы могут отправиться в близлежащие дома в поисках укрытия.