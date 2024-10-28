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Posted 28 октября, 16:25

Published 28 октября, 16:25

Modified 28 октября, 17:58

Updated 28 октября, 17:58

Город крыс обнаружили в Уфе

Город крыс обнаружили в Уфе

28 октября 2024, 16:25
Фото: Изображение Midjourney
Полчища грызунов обосновались практически в центре столице Башкирии — рассказали Mkset местные жители в понедельник, 28 октября.

Крысиную колонию нашли уфимцы напротив дома по Айской, 20. Грызуны изрыли норами небольшой участок прямо за мусорным контейнером — судя по всему, неиссякаемого источника пищи для крыс, из-за которого они и облюбовали эту территорию. На кадрах можно увидеть, как грызуны, совершенно не стесняясь наблюдателей, вольготно гуляют на мусорку и обратно.

Местные жители рассказали Mkset, что они не раз обращались в свою управляющую компанию, однако никакой реакции от них не последовало. С наступлением холодов у людей появились опасения, что крысы могут отправиться в близлежащие дома в поисках укрытия.

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Ранее Mkset сообщал о том, что лесам Башкирии стало угрожать нашествие жуков-усачей.

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