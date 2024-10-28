ФОМС: Цифровой медицинский профиль служит для повышения продолжительности жизни

По словам Ильи Баланина, качественный анализ информации, доступ к которому станет возможным благодаря наличию цифрового медицинского профиля, поможет вести более объективное планирование защиты здоровья с учетом всех нюансов и нужд в требующейся медицинской помощи. Изучая полную картину совокупности всех сведений, позволяя врачам и пациентам получать быстрый доступ к необходимой информации, качество медуслуг начинает расти, а оказываемая помощь становится более персонализированной. Это позволяет более качественно заботиться о здоровье застрахованных, чтобы достичь национальной цели, утвержденной главой государства, — увеличению ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году.