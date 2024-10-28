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Posted 28 октября, 15:04

Published 28 октября, 15:04

Modified 28 октября, 15:04

Updated 28 октября, 15:04

ФОМС: Цифровой медицинский профиль служит для повышения продолжительности жизни

ФОМС: Цифровой медицинский профиль служит для повышения продолжительности жизни

28 октября 2024, 15:04
Фото: пресс-служба
Появление в отрасли отечественного здравоохранения цифрового медицинского профиля (ЦМП) поможет более качественно оказывать медицинскую помощь застрахованным в ОМС лицам, способствуя достижению национальной цели по повышению ожидаемой продолжительности жизни граждан до 78 лет.

Как пишет ria.ru, с таким заявлением выступил председатель ФОМС Илья Баланин в рамках круглого стола «Единая цифровая платформа „Здоровье“: шаг в будущее медицины» 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение».

Для организации персонифицированных статистических данных о застрахованных лицах в ОМС Федеральный фонд ОМС учредил федеральный регистр застрахованных лиц, в который включили сведения из 86 сегментов регионов России, что обеспечило возможность перейти на формирование цифровых полисов ОМС, оставив в прошлом бумажные и пластиковые полисы.

В рамках следующего этапа планируется разработка и запуск цифрового медицинского профиля — гибридного хранилища данных, информация в которое поступает из различных медицинских систем.

По словам Ильи Баланина, качественный анализ информации, доступ к которому станет возможным благодаря наличию цифрового медицинского профиля, поможет вести более объективное планирование защиты здоровья с учетом всех нюансов и нужд в требующейся медицинской помощи. Изучая полную картину совокупности всех сведений, позволяя врачам и пациентам получать быстрый доступ к необходимой информации, качество медуслуг начинает расти, а оказываемая помощь становится более персонализированной. Это позволяет более качественно заботиться о здоровье застрахованных, чтобы достичь национальной цели, утвержденной главой государства, — увеличению ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году.

Запуск в эксплуатацию сервисов информационного сопровождения застрахованных лиц на федеральном уровне на основе данных ЦМП поможет определять пациентов в группе риска по наличию серьезных заболеваний, упростит оказание помощи россиянам с хроническими болезнями, обеспечит высокую информированность населения благодаря подбору личных рекомендаций по предотвращению и выявлению болезней на ранних стадиях.

Граждане начнут получать оповещения о необходимости постановки на диспансерное наблюдение и приглашение на диспансеризацию на «Госуслугах». Эти данные будут использоваться страховыми представителями для обеспечения высокого уровня качества страхового сопровождения застрахованных на каждом этапе оказания медпомощи.

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