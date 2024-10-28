Башкортостан фатально уступает Татарстану

Развитие науки — важный фактор в положении страны и для ряда сфер общества. Как указывают эксперты, научные исследования и применение новых технологий осуществляются по всей России, однако крайне неравномерно, о чём и свидетельствует исследование. Недостаточное внимание к развитию науки может иметь далеко идущие негативные последствия как для социальной, так и для экономической устойчивости региона — начиная от снижения роста высокотехнологичных отраслей, что понижает конкурентоспособность региона и заставляет талантливую молодёжь покидать субъект, заканчивая ухудшением доступности медицинских услуг и качества образования, что также напрямую связано с уровнем жизни.