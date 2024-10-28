Башкортостан фатально уступает Татарстану

Posted 28 октября, 19:33
Published 28 октября, 19:33
Modified 28 октября, 19:35
Updated 28 октября, 19:35
Рейтинговый балл аналитики высчитывали по масштабу научно-технологической деятельности в субъекте, материально-технической базе, а также человеческим ресурсам — в частности, численности научного персонала и другим показателям.
Башкирия по итогам 2023 года набрала 52,48 балла. Таким образом, Республика сохранила 12 место, занятое ей в 2022 году. Лидерами же рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и вечный визави Башкирии — Татарстан. В аутсайдерах списка — Чечня, Еврейская АО и Ингушетия.
Развитие науки — важный фактор в положении страны и для ряда сфер общества. Как указывают эксперты, научные исследования и применение новых технологий осуществляются по всей России, однако крайне неравномерно, о чём и свидетельствует исследование. Недостаточное внимание к развитию науки может иметь далеко идущие негативные последствия как для социальной, так и для экономической устойчивости региона — начиная от снижения роста высокотехнологичных отраслей, что понижает конкурентоспособность региона и заставляет талантливую молодёжь покидать субъект, заканчивая ухудшением доступности медицинских услуг и качества образования, что также напрямую связано с уровнем жизни.
Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия оказалась на 49 месте по России в рейтинге доходов населения.