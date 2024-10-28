Банки вновь повышают ставки по депозитам

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков подчеркнул, что банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. По его словам, в этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их «вдолгую».