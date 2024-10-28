Банки вновь повышают ставки по депозитам

Posted 28 октября, 11:51
Published 28 октября, 11:51
Modified 28 октября, 11:53
Updated 28 октября, 11:53
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков подчеркнул, что банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. По его словам, в этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их «вдолгую».
Так, ВТБ повысил условия по сберегательным продуктам в рублях в среднем на 1 п. п., максимальная ставка по депозитам установлена на полгода — до 22% годовых. Банк «Зенит» повысил доходность до 20,05% годовых с учетом надбавок, а максимальная ставка по вкладу в ПСБ достигла 21,6% годовых.
К концу года рынок привлечения может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. В прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29%.