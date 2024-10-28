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Posted 28 октября, 11:51

Published 28 октября, 11:51

Modified 28 октября, 11:53

Updated 28 октября, 11:53

Банки вновь повышают ставки по депозитам

Банки вновь повышают ставки по депозитам

28 октября 2024, 11:51
Фото: 1MI
25 октября Банк России поднял ключевую ставку до 21% — это новый исторический максимум. Очередной скачок ставки побудил банки к повышению доходности по сберегательным продуктам. Об этом объявили ВТБ, Промсвязьбанк, «Абсолют», Дом.РФ, «Зенит» и другие участники рынка.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков подчеркнул, что банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. По его словам, в этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их «вдолгую».

Так, ВТБ повысил условия по сберегательным продуктам в рублях в среднем на 1 п. п., максимальная ставка по депозитам установлена на полгода — до 22% годовых. Банк «Зенит» повысил доходность до 20,05% годовых с учетом надбавок, а максимальная ставка по вкладу в ПСБ достигла 21,6% годовых.

К концу года рынок привлечения может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. В прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29%.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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