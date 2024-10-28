100 лет дружбы: как Россия повлияла на Тунис

Юрий Зайцев, руководитель представительства Россотрудничества в Тунисе, отметил, что у африканской страны есть не только богатое историческое наследие, но и потенциал для развития. Также Россия может многое предложить Тунису. В данный момент идет процесс перезапуска отношений между странами, который активизировался после визита главы российского МИД Сергея Лаврова в 2023 году. Зайцев подчеркнул, что сегодня существует много предложений об экономическом партнерстве, в том числе и на региональном уровне. Тунис не только заинтересован в инвестиционных проектах из России, но и хочет поставлять на российский рынок некоторые товары.