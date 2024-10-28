100 лет дружбы: как Россия повлияла на Тунис

Posted 28 октября, 12:58
Published 28 октября, 12:58
Modified 28 октября, 12:59
Updated 28 октября, 12:59
Россию и современный Тунис связывает дружба, которой уже больше ста лет. В 1921 году в Тунис, спасаясь от революции, прибыла русская эскадра императорского флота. Тысячи русских дворян, оставшихся в этой стране, преобразили её. Они строили дома, занимались образованием и медициной. Взаимодействие между государствами на экономическом, туристическом и политическом уровне сохранилось и сегодня.
Юрий Зайцев, руководитель представительства Россотрудничества в Тунисе, отметил, что у африканской страны есть не только богатое историческое наследие, но и потенциал для развития. Также Россия может многое предложить Тунису. В данный момент идет процесс перезапуска отношений между странами, который активизировался после визита главы российского МИД Сергея Лаврова в 2023 году. Зайцев подчеркнул, что сегодня существует много предложений об экономическом партнерстве, в том числе и на региональном уровне. Тунис не только заинтересован в инвестиционных проектах из России, но и хочет поставлять на российский рынок некоторые товары.
Для россиян Тунис является популярным туристическим центром, чему способствуют географическое положение и климат в стране. Жители Туниса, в свою очередь, любят русских и Россию. Местный предприниматель Мехди Дусс рассказал, что научился у русских терпению и смог в России получить образование и обрести семью и друзей.
Президент Тунисско-Российской торгово-промышленной палаты прокомментировала заблуждение о дискриминации женщин в Тунисе. По её словам, в стране нет предвзятого к ним отношения. В качестве примера она привела соглашение тунисской компании Telnet Holding и Роскосмоса, подписанное 13 августа, в День тунисской женщины. В Россию прилетят тунисские женщины-космонавты, две из которых отправятся в космос.
Тунис является самой северной из стран Африки и одной из самых загадочных для россиян. Именно здесь находился Карфаген, воевавший с Римом за власть над миром. О том, как в стране живут и отдыхают россияне, что общего между Россией и Тунисом, а также о зарождении дружбы и продолжении сотрудничества рассказывает фильм «Тунис» из документального цикла «Новый мир».