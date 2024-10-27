Знаменитый детский хирург скончался в Башкирии

Медик заведовал детским хирургическим отделением больницы. Трудиться в ГКБ №1 он начал ещё в 1984 году. В некрологе говорится, что за долгие годы работы хирург «спас не одну тысячу» детей-пациентов. Главврач описал своего коллегу как высококвалифицированного специалиста и человека с большим сердцем.