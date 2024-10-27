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Posted 27 октября 2024, 08:37

Published 27 октября 2024, 08:37

Modified 27 октября 2024, 11:40

Updated 27 октября 2024, 11:40

Знаменитый детский хирург скончался в Башкирии

27 октября 2024, 08:37
Скончался врач Городской клинической больницы №1 в Уфе Дамир Ахмеров — об этом в воскресенье, 27 октября, сообщил главврач медучреждения Ильшат Яппаров.

Медик заведовал детским хирургическим отделением больницы. Трудиться в ГКБ №1 он начал ещё в 1984 году. В некрологе говорится, что за долгие годы работы хирург «спас не одну тысячу» детей-пациентов. Главврач описал своего коллегу как высококвалифицированного специалиста и человека с большим сердцем.

Коллектив больницы выразил свои соболезнования в связи с кончиной Ахмерова. Причина смерти врача не раскрывается.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Дёмском районе Уфы появилась мемориальная доска врача Петра Васюка.

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