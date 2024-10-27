Знаменитый детский хирург скончался в Башкирии

Posted 27 октября 2024, 08:37
Published 27 октября 2024, 08:37
Modified 27 октября 2024, 11:40
Updated 27 октября 2024, 11:40
Медик заведовал детским хирургическим отделением больницы. Трудиться в ГКБ №1 он начал ещё в 1984 году. В некрологе говорится, что за долгие годы работы хирург «спас не одну тысячу» детей-пациентов. Главврач описал своего коллегу как высококвалифицированного специалиста и человека с большим сердцем.
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