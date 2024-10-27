mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 15:11

Published 27 октября, 15:11

Modified 27 октября, 15:59

Updated 27 октября, 15:59

В Уфе резко ухудшится погода

В Уфе резко ухудшится погода

27 октября 2024, 15:11
Фото: 1MI
Башкортостанские метеорологи Росгидрометцентра сообщили, чем удивит природа жителей региона в понедельник, 28 октября.

Последняя рабочая неделя месяца для большей части Башкирии начнётся с дождей и обильного выпадения мокрого снега. Ожидается облачная погода с короткими прояснениями и умеренной силы ветер северо-западного направления. Ночью температура воздуха составит 0°C… -5°C, днём не стоит ждать выше 0°C… +5°C. В некоторых районах уже постепенно начинает образовываться снежный покров.

В Уфе в понедельник, 27 октября, метеорологи также пообещали облачную погоду. Осадки в этот день обойдут башкирскую столицу стороной. Ветер умеренный, северо-западный. В тёмное время суток столбики термометры будут показывать -1°C… -3°C. Днём воздух разогреется лишь до +3°C… +5°C.

Бобровая Луна взойдёт над Башкирией
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что жители Башкирии смогут в ночь с 15 на 16 ноября наблюдать Бобровую Луну — редкое явление, когда естественный спутник Земли приближается к планете на минимальное расстояние.

Читайте также:
В Башкирии лёг снегБобровая Луна взойдёт над БашкириейЗнаменитый детский хирург скончался в Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Дождь#Башкортостан#Снег#Ветер#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Природа#Температура#Белебей#Мелеуз#Осадки#Метеорология#Редкое явление#Бобровая Луна
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика