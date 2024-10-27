В Уфе резко ухудшится погода

Posted 27 октября, 15:11
Published 27 октября, 15:11
Modified 27 октября, 15:59
Updated 27 октября, 15:59
Последняя рабочая неделя месяца для большей части Башкирии начнётся с дождей и обильного выпадения мокрого снега. Ожидается облачная погода с короткими прояснениями и умеренной силы ветер северо-западного направления. Ночью температура воздуха составит 0°C… -5°C, днём не стоит ждать выше 0°C… +5°C. В некоторых районах уже постепенно начинает образовываться снежный покров.
В Уфе в понедельник, 27 октября, метеорологи также пообещали облачную погоду. Осадки в этот день обойдут башкирскую столицу стороной. Ветер умеренный, северо-западный. В тёмное время суток столбики термометры будут показывать -1°C… -3°C. Днём воздух разогреется лишь до +3°C… +5°C.
Ранее Mkset сообщал о том, что жители Башкирии смогут в ночь с 15 на 16 ноября наблюдать Бобровую Луну — редкое явление, когда естественный спутник Земли приближается к планете на минимальное расстояние.