В Уфе резко ухудшится погода

В Уфе в понедельник, 27 октября, метеорологи также пообещали облачную погоду. Осадки в этот день обойдут башкирскую столицу стороной. Ветер умеренный, северо-западный. В тёмное время суток столбики термометры будут показывать -1°C… -3°C. Днём воздух разогреется лишь до +3°C… +5°C.