В Башкирии вложат ₽152 млн в бургеры

Стерлитамакский «СтройЗаказ» хочет построить в Салавате объект сети заведений быстрого питания «Бургер Кинг». Объём вложений в эту цель оценили в ₽152 млн. В персонал нового кафе после завершения строительства наберут 38 человек. Хабиров дал добро на проект и пообещал предприятию консультативную поддержку от властей.