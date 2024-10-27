В Башкирии вложат ₽152 млн в бургеры

Posted 27 октября, 05:35
Published 27 октября, 05:35
Modified 27 октября, 11:47
Updated 27 октября, 11:47
Стерлитамакский «СтройЗаказ» хочет построить в Салавате объект сети заведений быстрого питания «Бургер Кинг». Объём вложений в эту цель оценили в ₽152 млн. В персонал нового кафе после завершения строительства наберут 38 человек. Хабиров дал добро на проект и пообещал предприятию консультативную поддержку от властей.
Директор компании Евгений Пчёлин отметил, что в 2024 году заведение фастфуда «СтройЗаказ» построил в Стерлитамаке. Ещё одну точку быстрого питания начали возводить в Стерлитамакском районе.
По данным СПАРК «Интерфакс», предприятие было зарегистрировано в апреле 2006 года. Его уставный капитал составляет ₽10 тысяч. Учредителем ООО указана Венера Пчёлина.
Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе вновь попытаются продать кафе родственников скандально известного «золотого гаишника» — бывшего главы МРЭО ГИБДД по Башкирии, уличённого в многомиллионных взятках. Заведение общепита принадлежало тёще экс-инспектора.