mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 05:35

Published 27 октября, 05:35

Modified 27 октября, 11:47

Updated 27 октября, 11:47

В Башкирии вложат ₽152 млн в бургеры

В Башкирии вложат ₽152 млн в бургеры

27 октября 2024, 05:35
Фото: 1MI
Сюжет
Радий Хабиров
Главе Башкортостана Радию Хабирову в ходе «Инвестчаса» представили многомиллионный инвестпроект о заведении фастфуда.

Стерлитамакский «СтройЗаказ» хочет построить в Салавате объект сети заведений быстрого питания «Бургер Кинг». Объём вложений в эту цель оценили в ₽152 млн. В персонал нового кафе после завершения строительства наберут 38 человек. Хабиров дал добро на проект и пообещал предприятию консультативную поддержку от властей.

Директор компании Евгений Пчёлин отметил, что в 2024 году заведение фастфуда «СтройЗаказ» построил в Стерлитамаке. Ещё одну точку быстрого питания начали возводить в Стерлитамакском районе.

По данным СПАРК «Интерфакс», предприятие было зарегистрировано в апреле 2006 года. Его уставный капитал составляет ₽10 тысяч. Учредителем ООО указана Венера Пчёлина.

Кафе «золотого гаишника» пытаются продать в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе вновь попытаются продать кафе родственников скандально известного «золотого гаишника» — бывшего главы МРЭО ГИБДД по Башкирии, уличённого в многомиллионных взятках. Заведение общепита принадлежало тёще экс-инспектора.

Читайте также:
Цены на молоко взлетели в УфеЦены в уфимских кафе взлетели на 25%Автограф по цене квартиры продают в Уфе
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#ГИБДД#Деньги#Башкортостан#Инвестиции#Коррупция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Радий Хабиров#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Фастфуд#Белебей#Кафе#Общепит#Ресторан#Мелеуз#Взятки#Бургеры#Бургер Кинг#Продажа кафе
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика