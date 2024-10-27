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Posted 27 октября, 15:15

Published 27 октября, 15:15

Modified 27 октября, 15:59

Updated 27 октября, 15:59

Премьер-министр Башкирии рассказал о семейной трагедии

Премьер-министр Башкирии рассказал о семейной трагедии

27 октября 2024, 15:15
Фото: Александр Рюмин. ТАСС
И. о. главы башкортостанского правительства Андрей Назаров поделился полной драмы личной историей — соответствующую публикацию он разместил на своих ресурсах в воскресенье, 27 октября.

Свой пост руководитель регионального Кабмина приурочил ко Дню водителя, который ежегодно отмечают в России в последний день октября. Как рассказал Назаров, для него этот день всегда напоминает об отце — он также всю жизнь проработал шофёром, однако погиб в ДТП в 48-летнем возрасте. Самому премьеру тогда было лишь 16 лет.

Упомянул Назаров и то, что с детства он питал уважение к профессии водителя и понимал тяжесть этой профессии. Сам праздник стал для семьи Назаровых традицией и ежегодно отмечался в узком кругу. Праздновать дату глава правительства продолжает и по сей день.

Назаров также рассказал, что с вождением частично связана и часть его жизни — до работы во властных структурах он освоил профессию по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Путин в Уфе рассказал про бедное детство
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Ранее Mkset сообщал о том, что президент России Владимир Путин публично рассказал в Уфе о своём бедном детстве.

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