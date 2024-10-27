Премьер-министр Башкирии рассказал о семейной трагедии

Свой пост руководитель регионального Кабмина приурочил ко Дню водителя, который ежегодно отмечают в России в последний день октября. Как рассказал Назаров, для него этот день всегда напоминает об отце — он также всю жизнь проработал шофёром, однако погиб в ДТП в 48-летнем возрасте. Самому премьеру тогда было лишь 16 лет.