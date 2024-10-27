Премьер-министр Башкирии рассказал о семейной трагедии

Posted 27 октября, 15:15
Published 27 октября, 15:15
Modified 27 октября, 15:59
Updated 27 октября, 15:59
Свой пост руководитель регионального Кабмина приурочил ко Дню водителя, который ежегодно отмечают в России в последний день октября. Как рассказал Назаров, для него этот день всегда напоминает об отце — он также всю жизнь проработал шофёром, однако погиб в ДТП в 48-летнем возрасте. Самому премьеру тогда было лишь 16 лет.
Упомянул Назаров и то, что с детства он питал уважение к профессии водителя и понимал тяжесть этой профессии. Сам праздник стал для семьи Назаровых традицией и ежегодно отмечался в узком кругу. Праздновать дату глава правительства продолжает и по сей день.
Назаров также рассказал, что с вождением частично связана и часть его жизни — до работы во властных структурах он освоил профессию по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Ранее Mkset сообщал о том, что президент России Владимир Путин публично рассказал в Уфе о своём бедном детстве.