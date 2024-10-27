mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 04:15

Published 27 октября, 04:15

Modified 27 октября, 04:17

Updated 27 октября, 04:17

Особо опасного уфимца задержали в Краснодаре

Особо опасного уфимца задержали в Краснодаре

27 октября 2024, 04:15
Фото: 1MI
Стражи порядка поймали жителя башкирской столицы, подозреваемого в нападении на полицию и похищении табельного оружия — об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, драку с правоохранителями мужчина затеял в Краснодаре в ночь на четверг, 24 октября. Злоумышленник шёл со своим приятелем за «закладкой» с наркотиками. Когда компания увидела патрульный автомобиль — бросилась бежать. Полицейские их вскоре догнали. Один из них — предположительно, 33-летний уфимец родом из Толбазов, набросился на стража порядка, избил его и отнял табельный пистолет с полным магазином. Далее оба преступника скрылись, а зачинщика драки объявили в федеральный розыск.

«Вооружен и особо опасен»: уфимец напал на полицию и отнял пистолет
Узнать подробнее

По словам Волк, нашли жителя Башкирии на территории одного из СНТ в окрестностях Краснодара. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Его сообщника, по данным инсайдерских Telegram-каналов, задержали ещё раньше.

Читайте также:
Уфимец изнасиловал и убил сеструСледователи нашли малолетних обидчиков старика в БашкирииДрака в больнице Башкирии попала на видео
#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Наркотики#Башкортостан#Полиция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Драка#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика