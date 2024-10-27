Особо опасного уфимца задержали в Краснодаре

Напомним, драку с правоохранителями мужчина затеял в Краснодаре в ночь на четверг, 24 октября. Злоумышленник шёл со своим приятелем за «закладкой» с наркотиками. Когда компания увидела патрульный автомобиль — бросилась бежать. Полицейские их вскоре догнали. Один из них — предположительно, 33-летний уфимец родом из Толбазов, набросился на стража порядка, избил его и отнял табельный пистолет с полным магазином. Далее оба преступника скрылись, а зачинщика драки объявили в федеральный розыск.