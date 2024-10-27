Новому Моргенштерну* не дали появиться в Уфе

О каком именно музыканте идёт речь — в полицейском релизе не уточняется. Неизвестные мошенники предложили творцу стать инвестором крайне «перспективном» проекте. Самой приятной частью было то, что первые дивиденды от вложений музыканту обещали уже спустя довольно короткое время. Немного обдумав предложение, уфимец согласился и «проинвестировал» ₽4,5 млн.