Новому Моргенштерну* не дали появиться в Уфе

Posted 27 октября, 07:37
Published 27 октября, 07:37
Modified 27 октября, 11:46
Updated 27 октября, 11:46
О каком именно музыканте идёт речь — в полицейском релизе не уточняется. Неизвестные мошенники предложили творцу стать инвестором крайне «перспективном» проекте. Самой приятной частью было то, что первые дивиденды от вложений музыканту обещали уже спустя довольно короткое время. Немного обдумав предложение, уфимец согласился и «проинвестировал» ₽4,5 млн.
«Партнёры» жителя башкирской столицы вскоре перестали выходить с ним на связь, а спустя два месяца горожанин понял, что выхлопа с «проекта» ему можно уже не ждать. Уфимец написал заявление в полицию, заведено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе продают автограф итальянского певца Алессандро Сафина за ₽5 млн. Подпись продавцу артист якобы дал на своём концерте в столице Башкирии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.