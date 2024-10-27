На повестке у Хабирова: курорты, студентки и скандальный мост

Posted 27 октября, 04:01
Published 27 октября, 04:01
Modified 27 октября, 04:17
Updated 27 октября, 04:17
Начнут функционеры республиканской администрации с обсуждения стандартных тем — крупных ЧП и жалоб в соцсетях. Перед обсуждением проблем могут также состояться награждения бойцов СВО. Далее Хабиров заслушает доклады об обстановке в сферах транспорта, здравоохранения и ЖКХ.
Вероятно, среди тем будет и закрытие Шакшинского моста. Напомним, важный путепровод через реку Уфу закрыли с 23 октября по 24 ноября. В последний раз переправу закрыли на чуть менее длительный срок — две недели — только летом. Эти меры тогда, по мнению многих горожан, вызвали транспортный коллапс. Жалоб водителей и пользователей общественного транспорта оказалось не меньше и в этот раз. Так или иначе, мера была необходимой — для проведения очередного этапа ремонта моста рабочим было нужно обеспечить полную неподвижность конструкций, а достичь этого, когда по мосту ездят тысячи автомобилей, невозможно.
Среди других тем, касающихся транспорта, как сообщили в правительстве региона, — обсуждение реализации бесплатного проезда для школьников из многодетных семей. Напомним, поправка эта начала действовать в Башкирии 1 сентября 2024 года.
Кроме того, Хабирову отчитаются о мерах поддержки участникам СВО в регионе, итогах летнего туристического сезона и ходе приёмной студенческой компании в 2024 году. Прозвучит также доклад о мониторинге качества товаров, поступающих на полки магазинов Башкирии.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе городские власти провели совещание на тему Шакшинского моста в Ситуационном центре.