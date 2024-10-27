На повестке у Хабирова: курорты, студентки и скандальный мост

Вероятно, среди тем будет и закрытие Шакшинского моста. Напомним, важный путепровод через реку Уфу закрыли с 23 октября по 24 ноября. В последний раз переправу закрыли на чуть менее длительный срок — две недели — только летом. Эти меры тогда, по мнению многих горожан, вызвали транспортный коллапс. Жалоб водителей и пользователей общественного транспорта оказалось не меньше и в этот раз. Так или иначе, мера была необходимой — для проведения очередного этапа ремонта моста рабочим было нужно обеспечить полную неподвижность конструкций, а достичь этого, когда по мосту ездят тысячи автомобилей, невозможно.