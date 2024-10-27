Девочка из Башкирии проиграла семейный бюджет на телефоне

Вскоре ничего не подозревающая горожанка, когда устройство ей срочно понадобилось, забрала телефон. Собеседник же резко сменил тон разговора и стал угрожать девочке заявлением в полицию и рассказать об огромном штрафе, который якобы грозит её матери. Сама женщина всё узнала на следующий день и обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленников ищут.