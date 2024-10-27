Девочка из Башкирии проиграла семейный бюджет на телефоне

Posted 27 октября, 07:58
Published 27 октября, 07:58
Modified 27 октября, 11:45
Updated 27 октября, 11:45
На девятилетнюю девочку аферисты вышли через тематические каналы в Telegram. Пользователь мессенджера, представившийся девушкой, предложил получить крупный бонус в игре Roblox. Весь диалог мошенник убеждал жертву проводить различные манипуляции с банковским приложением на смартфоне матери. В результате с карты женщины похитили ₽63 тысячи.
Вскоре ничего не подозревающая горожанка, когда устройство ей срочно понадобилось, забрала телефон. Собеседник же резко сменил тон разговора и стал угрожать девочке заявлением в полицию и рассказать об огромном штрафе, который якобы грозит её матери. Сама женщина всё узнала на следующий день и обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленников ищут.
Ранее в Уфе жертвой мошенников стал местный музыкант — аферисты предложили жителю башкирской столицы вложиться в крупный инвестпроект и оставили без ₽4,5 млн.