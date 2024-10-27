Бобровая Луна взойдёт над Башкирией

Бобровую луну в Уфе и Башкирии, а также других регионах России, станет возможным увидеть в ночь с 15 на 16 ноября. В эту дату естественный спутник Земли приблизится к планете на максимально возможное расстояние — Луна будет удалена от Земли на 357 428 км. Из-за этого она будет выглядеть ярче и крупнее обычного.