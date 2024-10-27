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Posted 27 октября, 08:37

Published 27 октября, 08:37

Modified 27 октября, 11:40

Updated 27 октября, 11:40

Бобровая Луна взойдёт над Башкирией

Бобровая Луна взойдёт над Башкирией

27 октября 2024, 08:37
Фото: pxhere.com
Редкое небесное явление смогут заметить жители Башкортостана, сообщают астрономы.

Бобровую луну в Уфе и Башкирии, а также других регионах России, станет возможным увидеть в ночь с 15 на 16 ноября. В эту дату естественный спутник Земли приблизится к планете на максимально возможное расстояние — Луна будет удалена от Земли на 357 428 км. Из-за этого она будет выглядеть ярче и крупнее обычного.

Своё название этот период получил из-за того, что при описанном явлении бобры проявляют наибольшую активность — возводят плотины и занимаются приготовлениями к зимнему периоду. Охотники часто пользуются Бобровой Луной, расставляя к ней побольше капканов для поимки зверьков.

Уфимцы поймали комету
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы запечатлели в небе над Уфой редчайшую комету, сиявшую над регионом несколько дней.

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