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Posted 27 октября, 05:24

Published 27 октября, 05:24

Modified 27 октября, 11:48

Updated 27 октября, 11:48

Башкирские школьники «по-взрослому» ушли на каникулы

Башкирские школьники «по-взрослому» ушли на каникулы

27 октября 2024, 05:24
Фото: Telegram / Видеодозор
Сюжет
Праздник
Двое подростков из Октябрьского прославились в соцсетях шумным окончанием учебной четверти — кадрами ролика делится Telegram-канал «Видеодозор».

Друзья сразу после последних уроков в пятницу, 25 октября, решили устроить себе небольшой праздник — ради особого повода одноклассники закупились различными «вкусняшками» и детским шампанским.

Один из подростков решил повторить способ открытия бутылки, который видел у взрослых — ударом горлышка бутылки о твёрдую поверхность. Трюк у школьника, к сожалению, не вышел — ёмкость попросту разбилась на две части, а большая часть содержимого бутылки оказалась на асфальте.

— Молодец! А я тебе говорил, не бей. Как ты теперь его пить будешь? — отчитал один из школьников своего приятеля.

Впрочем, даже этот казус не смог перебить радости от долгожданных каникул. Подросток с наслаждением принялся допивать остатки газировки прямо из разбитой бутылки.

Видео: Telegram / Видеодозор.

Напомним, как сообщал Mkset, большая часть школ Башкирии ушла на первые осенние каникулы 25 октября. Вернутся за парты ученики 5 ноября. Взрослых же в последнюю неделю октября ждёт длинная шестидневная рабочая неделя.

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