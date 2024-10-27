Башкирские школьники «по-взрослому» ушли на каникулы

Один из подростков решил повторить способ открытия бутылки, который видел у взрослых — ударом горлышка бутылки о твёрдую поверхность. Трюк у школьника, к сожалению, не вышел — ёмкость попросту разбилась на две части, а большая часть содержимого бутылки оказалась на асфальте.