Башкирские школьники «по-взрослому» ушли на каникулы

Posted 27 октября, 05:24
Published 27 октября, 05:24
Modified 27 октября, 11:48
Updated 27 октября, 11:48
Друзья сразу после последних уроков в пятницу, 25 октября, решили устроить себе небольшой праздник — ради особого повода одноклассники закупились различными «вкусняшками» и детским шампанским.
Один из подростков решил повторить способ открытия бутылки, который видел у взрослых — ударом горлышка бутылки о твёрдую поверхность. Трюк у школьника, к сожалению, не вышел — ёмкость попросту разбилась на две части, а большая часть содержимого бутылки оказалась на асфальте.
— Молодец! А я тебе говорил, не бей. Как ты теперь его пить будешь? — отчитал один из школьников своего приятеля.
Впрочем, даже этот казус не смог перебить радости от долгожданных каникул. Подросток с наслаждением принялся допивать остатки газировки прямо из разбитой бутылки.
Напомним, как сообщал Mkset, большая часть школ Башкирии ушла на первые осенние каникулы 25 октября. Вернутся за парты ученики 5 ноября. Взрослых же в последнюю неделю октября ждёт длинная шестидневная рабочая неделя.