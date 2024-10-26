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Posted 26 октября, 07:40

Published 26 октября, 07:40

Modified 26 октября, 07:42

Updated 26 октября, 07:42

Водитель «ВАЗа» погиб страшной смертью в Башкирии

Водитель «ВАЗа» погиб страшной смертью в Башкирии

26 октября 2024, 07:40
Фото: ГАИ по РБ
Башкортостанец стал жертвой устроенной им же аварии в ночь на субботу, 26 октября — о трагическом ЧП отчитались в Госавтоинспекции Башкирии.

ДТП со смертельным исходом произошло в Туймазах на улице 70 лет Октября. Водитель отечественной легковушки «четырнадцатой» модели «вылез» на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Geely.

Прибывшие на место оперативные службы госпитализировали водителей обоих транспортных средств. За рулём авто китайской марки находилась 37-летняя горожанка, «ВАЗом» же управлял 36-летний мужчина. Несмотря на отчаянные попытки врачей спасти водителя «2114», автолюбитель скончался в больнице.

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Ранее, как сообщал Mkset, в Межгорье мужчина нечаянно сжёг отечественный автомобиль — горожанин проводил сварочные работы и устроил пожар. Огонь практически полностью уничтожил легковушку.

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