Водитель «ВАЗа» погиб страшной смертью в Башкирии

Posted 26 октября, 07:40
Published 26 октября, 07:40
Modified 26 октября, 07:42
Updated 26 октября, 07:42
ДТП со смертельным исходом произошло в Туймазах на улице 70 лет Октября. Водитель отечественной легковушки «четырнадцатой» модели «вылез» на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Geely.
Прибывшие на место оперативные службы госпитализировали водителей обоих транспортных средств. За рулём авто китайской марки находилась 37-летняя горожанка, «ВАЗом» же управлял 36-летний мужчина. Несмотря на отчаянные попытки врачей спасти водителя «2114», автолюбитель скончался в больнице.
Ранее, как сообщал Mkset, в Межгорье мужчина нечаянно сжёг отечественный автомобиль — горожанин проводил сварочные работы и устроил пожар. Огонь практически полностью уничтожил легковушку.