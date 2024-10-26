Уфимка выпала из многоэтажки

Posted 26 октября, 09:15
Published 26 октября, 09:15
Modified 26 октября, 09:17
Updated 26 октября, 09:17
В «службу 112» сообщили о том, что на кровле Поликлиники №50 лежит травмированная женщина. Выяснислось, что 30-летний уфимка попала туда, выпав из окна квартиры на четвёртом этаже.
Спасатели, как отчитались в ведомстве, спустили горожанку с крыши медучреждения и передали её бригаде скорой. Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением врачей. Обстоятельства ЧП сейчас уточняются.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе ребёнок застрял в радиаторе, когда играл в прятки. Высвобождать девочку из ловушки пришлось бригаде спасателей.