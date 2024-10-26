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Posted 26 октября, 09:15

Published 26 октября, 09:15

Modified 26 октября, 09:17

Updated 26 октября, 09:17

Уфимка выпала из многоэтажки

Уфимка выпала из многоэтажки

26 октября 2024, 09:15
Фото: УГЗ г. Уфы
Жуткий инцидент произошёл в столице Башкирии утром субботы, 26 октября — сообщает городское Управление гражданской защиты.

В «службу 112» сообщили о том, что на кровле Поликлиники №50 лежит травмированная женщина. Выяснислось, что 30-летний уфимка попала туда, выпав из окна квартиры на четвёртом этаже.

Спасатели, как отчитались в ведомстве, спустили горожанку с крыши медучреждения и передали её бригаде скорой. Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением врачей. Обстоятельства ЧП сейчас уточняются.

Игравшую в прятки малышку нашли спасатели
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе ребёнок застрял в радиаторе, когда играл в прятки. Высвобождать девочку из ловушки пришлось бригаде спасателей.

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