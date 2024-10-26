Сварщик спалил машину в закрытом городе Башкирии

ЧП случилось в Межгорье. Автомобиль вспыхнул при работе со сварочным аппаратом. Сперва автолюбитель пытался затушить пламя самостоятельно, однако поняв, что усилия его тщетны, позвонил в «службу 112». Впрочем, к приезду огнеборцев спасти отечественное авто «двенадцатой» модели уже не удалось — пожарные затушили пламя, однако восстановить машину получится едва ли.