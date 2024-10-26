Сварщик спалил машину в закрытом городе Башкирии

Posted 26 октября, 07:30
Published 26 октября, 07:30
Modified 26 октября, 07:32
Updated 26 октября, 07:32
ЧП случилось в Межгорье. Автомобиль вспыхнул при работе со сварочным аппаратом. Сперва автолюбитель пытался затушить пламя самостоятельно, однако поняв, что усилия его тщетны, позвонил в «службу 112». Впрочем, к приезду огнеборцев спасти отечественное авто «двенадцатой» модели уже не удалось — пожарные затушили пламя, однако восстановить машину получится едва ли.
Ранее в Уфе иномарка в час пик загорелась посреди дороги, создав многокилометровую пробку. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.