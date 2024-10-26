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Posted 26 октября, 07:30

Published 26 октября, 07:30

Modified 26 октября, 07:32

Updated 26 октября, 07:32

Сварщик спалил машину в закрытом городе Башкирии

Сварщик спалил машину в закрытом городе Башкирии

26 октября 2024, 07:30
Фото: МЧС по РБ
Ремонт автомобиля механиком из Башкортостана закончился пожаром — сообщили в МЧС региона в субботу, 26 октября.

ЧП случилось в Межгорье. Автомобиль вспыхнул при работе со сварочным аппаратом. Сперва автолюбитель пытался затушить пламя самостоятельно, однако поняв, что усилия его тщетны, позвонил в «службу 112». Впрочем, к приезду огнеборцев спасти отечественное авто «двенадцатой» модели уже не удалось — пожарные затушили пламя, однако восстановить машину получится едва ли.

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Ранее в Уфе иномарка в час пик загорелась посреди дороги, создав многокилометровую пробку. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.

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