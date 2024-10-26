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Posted 26 октября, 14:29

Published 26 октября, 14:29

Modified 26 октября, 14:31

Updated 26 октября, 14:31

Школьники покаялись на камеру за Вечный огонь в Башкирии

Школьники покаялись на камеру за Вечный огонь в Башкирии

26 октября 2024, 14:29
Фото: 1MI (иллюстративное фото)
В Telegram-каналах публикуют кадры публичных извинений со стороны подростков, решивших «погреться» у мемориального комплекса.

Напомним, ранее в Салавате двое парней 12 и 15 лет сушили обувь над «Вечным огнём» в местном парке Победы — соответствующую запись снял на месте инцидента очевидец. Позже кпопавшими в сеть кадрами заинтересовались полицейские и установили личности детей. Их действия сочли оскорбляющими мемориал — на родителей подростков составили протоколы о «неисполнении родительских обязательств».

Как рассказали дети уже в отделе, за их действиями злого умысла якобы не стояло. Тем не менее правонарушители всё же признали свою вину и принесли извинения.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Верхнеяркеево мемориал памяти бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, получил охранную зону как объект культурного наследия.

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