Школьники покаялись на камеру за Вечный огонь в Башкирии

Posted 26 октября, 14:29
Published 26 октября, 14:29
Modified 26 октября, 14:31
Updated 26 октября, 14:31
Напомним, ранее в Салавате двое парней 12 и 15 лет сушили обувь над «Вечным огнём» в местном парке Победы — соответствующую запись снял на месте инцидента очевидец. Позже кпопавшими в сеть кадрами заинтересовались полицейские и установили личности детей. Их действия сочли оскорбляющими мемориал — на родителей подростков составили протоколы о «неисполнении родительских обязательств».
Как рассказали дети уже в отделе, за их действиями злого умысла якобы не стояло. Тем не менее правонарушители всё же признали свою вину и принесли извинения.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Верхнеяркеево мемориал памяти бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, получил охранную зону как объект культурного наследия.