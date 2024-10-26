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Posted 26 октября, 05:28

Published 26 октября, 05:28

Modified 26 октября, 05:30

Updated 26 октября, 05:30

Полувековой монумент получил особый статус в Башкирии

Полувековой монумент получил особый статус в Башкирии

26 октября 2024, 05:28
Фото: Яндекс Карты
Власти Башкортостана определили охранную зону Монумента Славы в Верхнеяркеево — гласит соответствующий документ регионального Управления по охране объектов культурного наследия.

Мемориал посвящён памяти бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Композиция включает в себя монумент, каменный стенд с табличками, на которых указаны имена жителей села — участников ВОВ, а также барельеф. Возведён памятник был в посёлке в 1980 году.

В документе описаны границы объекта культурного наследия и режим его использования. Указано, что площадь территории, относящейся к памятнику, составляет 628 кв. м. В этих границах запрещено строить объекты капстроительства, а также проводить какие-либо работы, которые не направлены на сохранение памятника.

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Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе определили зону охраны здания Земской школы, построенной в дореволюционную эпоху.

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