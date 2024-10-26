Полувековой монумент получил особый статус в Башкирии

В документе описаны границы объекта культурного наследия и режим его использования. Указано, что площадь территории, относящейся к памятнику, составляет 628 кв. м. В этих границах запрещено строить объекты капстроительства, а также проводить какие-либо работы, которые не направлены на сохранение памятника.