Подросток унижал учителя на камеру под Уфой

На снятой от первого лица записи юноша во время урока ходит по классу и грубо оскорбляет учительницу, показывая ей средний палец. Судя по всему, помочь успокоить парня педагог просила у других учеников, однако никто из одноклассников утихомирить дебошира не решился. Утверждается, что кадры были сделаны в школе посёлка Алкино-2. Официальные ведомства инцидент пока никак не комментировали. Что именно заставило подростка пойти на конфликт с педагогом — неясно.