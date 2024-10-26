Подросток унижал учителя на камеру под Уфой

Posted 26 октября, 05:15
Published 26 октября, 05:15
Modified 26 октября, 05:17
Updated 26 октября, 05:17
На снятой от первого лица записи юноша во время урока ходит по классу и грубо оскорбляет учительницу, показывая ей средний палец. Судя по всему, помочь успокоить парня педагог просила у других учеников, однако никто из одноклассников утихомирить дебошира не решился. Утверждается, что кадры были сделаны в школе посёлка Алкино-2. Официальные ведомства инцидент пока никак не комментировали. Что именно заставило подростка пойти на конфликт с педагогом — неясно.
Уже на следующий день после публикации в сети появилась ещё одна запись с теми же героями — на них уже учительница отчитывает смирно стоящего школьника, за которым, судя по всему, стоит отец.
— Чтоб такого не было больше, понял? — слышно на записи мужской голос.
— Понял, — отвечает подросток.
Ранее Mkset сообщал о том, что Следственный комитет начал проверку в одной из коррекционных школ Уфы — бывшая сотрудница организации рассказала журналистам, что персонал учреждения регулярно избивает воспитанников.