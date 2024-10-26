mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 05:15

Published 26 октября, 05:15

Modified 26 октября, 05:17

Updated 26 октября, 05:17

Подросток унижал учителя на камеру под Уфой

Подросток унижал учителя на камеру под Уфой

26 октября 2024, 05:15
Фото: 1MI
Telegram-каналы распространяют кадры, на которых ученик одной из школ Уфимского района пошло издевается над женщиной-педагогом.

На снятой от первого лица записи юноша во время урока ходит по классу и грубо оскорбляет учительницу, показывая ей средний палец. Судя по всему, помочь успокоить парня педагог просила у других учеников, однако никто из одноклассников утихомирить дебошира не решился. Утверждается, что кадры были сделаны в школе посёлка Алкино-2. Официальные ведомства инцидент пока никак не комментировали. Что именно заставило подростка пойти на конфликт с педагогом — неясно.

Видео: Mash Batash / Telegram.

Уже на следующий день после публикации в сети появилась ещё одна запись с теми же героями — на них уже учительница отчитывает смирно стоящего школьника, за которым, судя по всему, стоит отец.

— Чтоб такого не было больше, понял? — слышно на записи мужской голос.
— Понял, — отвечает подросток.
Видео: Ufa_rb / Telegram.
Следователи узнали о зверстве в уфимской школе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что Следственный комитет начал проверку в одной из коррекционных школ Уфы — бывшая сотрудница организации рассказала журналистам, что персонал учреждения регулярно избивает воспитанников.

Читайте также:
Жертва буллинга угрожает стрельбой в уфимской школеБашкирскую школу строят сразу по всем фронтамГордая проститутка выгнала пьющего уфимца
#Общество#Видео#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Образование#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Школа#Скандал#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Оскорбления
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика