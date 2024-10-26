Можете выбросить свой загранпаспорт: туризм теперь только для богатых и семейных





Прямые рейсы из Уфы в Египет летают в два города — это Хургада и Шарм-эль-Шейх. Возьмем за аксиому то, что мы неприхотливые туристы и нам, собственно, не так уж и важно — откуда ближе до пирамид и где самый шикарный дайвинг. Как говорится — берём всё!



Исходные данные: минимум семь ночей и система питания «all inclusive»



Одному в Египте отдыхать, впрочем, как и всегда для соло-туристов — откровенно невыгодно. В бюджет ₽50 000 мы никак не уложимся. Например, цены на хотел в Каире начинаются от ₽74 125. Это койка в общем номере с удобствами на этаже в отеле на не самом благополучном Севере Каира. Но, положив руку на сердце и заграничный паспорт с множеством визовых печатей таможни Египта, в Каире вообще сложно найти благополучный район. Более-менее приличная жизнь и условия — это пригород Каира и Гиза. Но зато в Каире можно тотально погрузиться в колорит. Впечатлений будет масса: со знаком плюс или минус — это уже зависит от претензий смотрящего на колорит.



Смотрим туры на двоих за ₽100 000. Радует, что с таким бюджетом пару или семью с маленьким ребенком готовы принять уже не только каирские хостелы, но и отели в 3-4 «звезды» в курортных регионах Египта. «Троечки» на второй линии обойдутся двум туристам от ₽89 000. «Четверки» на первой линии — уже от ₽94 000. Регион отдыха с таким бюджетом — только Хургада.



Совет: если разница между классом отеля и ценами незначительно скажется на общей стоимости тура, то лучше брать отели первой линии. Иногда вторая линия — это или долгая поездка на таф-тафе, или риск покалечиться или погибнуть под колесами египетских шумахеров, перебегая дорогу. Дорожное движение в Египте — отдельный вид «прекрасного». Лучше не рисковать.