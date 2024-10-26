Можете выбросить свой загранпаспорт: туризм теперь только для богатых и семейных

Posted 26 октября, 19:00
Published 26 октября, 19:00
Modified 26 октября, 22:19
Updated 26 октября, 22:19
В прошлой публикации мы рассказывали вам о международном авиасообщении Уфы. Как вы могли увидеть, география полётов из Башкирии достаточно широкая. Но самые любимые у наших туристов направления — Египет, Дубай, Таиланд и Турция — в случае самостоятельной организации отпуска, уже на стадии покупки билетов на самолет из Уфы, сложно назвать бюджетными. А, как вы помните, наш бюджет — это ₽50 000 на человека. Обычно, туристические операторы и авиакомпании бесплатно обслуживают детей до трех лет. Так что мы будет рассматривать три варианта состава путешественников:
— одиночка — ₽50 000
— пара взрослых (+ ребенок до трех лет, опционально) — ₽100 000
— трое взрослых (пара + ребенок старше трех лет) — ₽150 000.
Соответственно, будем подбирать варианты туров Египет, Дубай, Таиланд и Турцию из Уфы с указанным бюджетом. Кроме того, расскажем отзывы наших туристов об их визитах в Египет, Дубай, Таиланд и Турцию и пару отличных лайфхаков для экономичного отдыха.
ОАЭ — нефтяной оазис среди бесконечных песков. Дубай, где еще недавно литр бензина стоит дешевле бутылки воды. Сегодня АОЭ и его похожие на мираж курорты — излюбленное место отдыха россиян. Причины просты — нет виз, недолгий перелёт и вечное лето. Хотя многие туристы признаются, что отдых в Дубае больше похож на экскурсию для бедных в заповедный уголок богачей.
Итак, посмотрим, какие путевки в Дубай из Уфы есть под наш бюджет. Нас интересует минимум семь ночей, система питания значения не имеет. Почему? В Дубае в шаговой доступности масса магазинов и кафе с основными продуктами и напитками. Важно: алкоголь можно приобрести только в барах при отелях. Хотя, поговаривают, что тот, кто ищет всегда найдет общий язык с местными и алкоголь в магазинчиках и кафе.
Тур на одного в Дубай с бюджетом в ₽50 000 — это реалии примерно 2017–2019 года. Сейчас таких предложений на рынке нет. Даже в первой половине 2022 года, когда к лету рубль неслыханно укрепился к основным на тот момент мировым валютам, Дубай соло за ₽50 000 — лишь сны и фантазии.
Находим себе попутчика и увеличиваем бюджет до ₽100 000. Итог тот же — ни одного тура.
Теперь нас трое и у нас ₽150 000. Аналогичный результат. Вывод: Дубай перестал быть локацией бюджетного отдыха. Так, туры на троих вдалеке от море в отеле без пляжа на семь ночей — это история от ₽200 000. Если хотите не испортить себе отдых и потратить деньги не впустую — готовьтесь заплатить от ₽270 000.
Прямые рейсы из Уфы в Египет летают в два города — это Хургада и Шарм-эль-Шейх. Возьмем за аксиому то, что мы неприхотливые туристы и нам, собственно, не так уж и важно — откуда ближе до пирамид и где самый шикарный дайвинг. Как говорится — берём всё!
Исходные данные: минимум семь ночей и система питания «all inclusive»
Одному в Египте отдыхать, впрочем, как и всегда для соло-туристов — откровенно невыгодно. В бюджет ₽50 000 мы никак не уложимся. Например, цены на хотел в Каире начинаются от ₽74 125. Это койка в общем номере с удобствами на этаже в отеле на не самом благополучном Севере Каира. Но, положив руку на сердце и заграничный паспорт с множеством визовых печатей таможни Египта, в Каире вообще сложно найти благополучный район. Более-менее приличная жизнь и условия — это пригород Каира и Гиза. Но зато в Каире можно тотально погрузиться в колорит. Впечатлений будет масса: со знаком плюс или минус — это уже зависит от претензий смотрящего на колорит.
Смотрим туры на двоих за ₽100 000. Радует, что с таким бюджетом пару или семью с маленьким ребенком готовы принять уже не только каирские хостелы, но и отели в 3-4 «звезды» в курортных регионах Египта. «Троечки» на второй линии обойдутся двум туристам от ₽89 000. «Четверки» на первой линии — уже от ₽94 000. Регион отдыха с таким бюджетом — только Хургада.
Совет: если разница между классом отеля и ценами незначительно скажется на общей стоимости тура, то лучше брать отели первой линии. Иногда вторая линия — это или долгая поездка на таф-тафе, или риск покалечиться или погибнуть под колесами египетских шумахеров, перебегая дорогу. Дорожное движение в Египте — отдельный вид «прекрасного». Лучше не рисковать.
А теперь — шиканем. Выбираем тур на троих в Египет из Уфы за бюджет до ₽150 000. Тут уже, конечно, места для манёвра намного больше. Нам доступны 152 отеля — от вполне сносных каирских «четверок» до «пятерок» в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Посмотрим, что нас ждёт в самом дорогом из доступных нам отелей. Это «пятерка» в Шарм-эль-Шейхе — «Parrotel Lagoon Resort», ₽148 671 за троих на семь ночей при all inclusive.
Трех туристов заселят в номер «Делюкс» с видом на сад. В нашем номере есть сейф, кондиционер, терраса, фен, телевизор, мини-бар, телефон, душ. Отель расположен на третьей пляжной линии с желтым песком. Отель «Parrotel Lagoon Resort» находится в 8 км от международного аэропорта Шарм-Эль-Шейха, в районе залива Набк Бэй. В отеле почти 500 номеров. А теперь отзывы туристов про этот отель в Египте:
— Назвать отелем этот «хлев» просто язык не поворачивается. 5-ю звездами там и не пахнет, максимум 1 звезда и то — в подарок. Был там, так сказать, на разведке. Номер грязный, вонючий и «убитый» просто напрочь. Ресторан ужасный, еда полусырая, овощи и фрукты как с помойки. Еле продержался 5 дней. До моря придется ехать либо на такси, либо на автобусе. Он примерно на 15’ линии, — пишет Аслан.
— Отель понравился, хороший, большой номер с террасой на тихой стороне. Аквапарк с горками немного в стороне, но туда постоянно ездит машинка, возит всех желающих — удобно. На горках нет очередей. WI-FI норм, но периодически приходилось переподключаться. Из еды — бывали и крабы, и рыба на гриле или курица, в целом, стандартный набор, — ставит 10 из 10 Екатерина.
Важно: если выбираете для отдыха Каир — будьте готовы к стыковке рейсов в Москве. Прямых рейсов из Уфы в Каир нет.
Восточная экзотика с европейским комфортом. Сезон дождей, конечно, вносит свои коррективы, но для поздней осени, зимы и ранней осени — отличная локация отпуска. И снова начнем с разочарований для бюджетных малочисленных туристов. С кошельком в ₽50 000 на одного или ₽100 000 на пару в Таиланде не отдохнешь. И втроем с бюджетом в ₽150 000 из Уфы в Таиланд не улетишь.
Туры на одного человека из Уфы в Таиланд начинаются с цены в ₽91 213
Туры на двоих из Уфы в Таиланд — это от ₽171 597
Туры на троих из Уфы в Таиланд — минимальный бюджет ₽259 074
Египет надоел, в Европу нужны визы и окольные пути, а цены на Дубай и Тай кусаются? Тогда смотрим туры в Турцию из Уфы. Виз нет, языкового барьера практически тоже — это плюс. Почти не осталось в Турции земли, нехоженой русским туристом — это, скорее, минус.
Итак, наш турист — один, у него ₽50 000. Лучшее, что ему можно предложить с этим бюджетом — семь ночей в «четверке» в Стамбуле. Да, отдых — не пляжный, а экскурсионный. Но ведь есть и те, кому впечатления важнее загара куры гриль. Платим ₽48 629 и покупаем тур в «The Stay Hotel Bosphorus». Получаем за эти деньги перелет по маршруту Уфа — Внуково — Стамбул длительностью в 12 часов, номер «сингл», ежедневные завтраки на террасе с видом на Босфор. Шикарно!
Тур из Уфы в Турцию на двоих на «всё включено» за ₽100 000 — вполне реальная история. На ваш выбор и бюджет — 263 отеля в Стамбуле, Сиде, Анталье, Кемере и Аланье.
Интересно, что предложат паре за максимально допустимый для нас бюджет? Это «четверка» в Кемере — отель «Ares Dream». Однокомнатный номер с балконом и собственной ванной комнатой с душем, феном и фирменной косметикой. В числе стандартных удобств — телевизор, кондиционер, мини-бар (пустой), телефон. Гости размещаются на двуспальной кровати или двух односпальных кроватях. Расположенный на второй пляжной линии отель включает 150 номеров. Отзывы разные и субъективные — от тотального негатива до восторга.
— Это ужасный отель. Хамство, грязь, питание отсутствует от слова совсем из спиртного только пиво и то из грязных немытых стаканов. Не тратьте свои деньги — отдых будет испорчен. Имели неосторожность остановиться в этом «отеле», который больше напоминает старый притон со всеми соответствующими атрибутами: запах сырости и плесень, грязь, наплевательское отношение к гостям, — пишет разочарованная Юлия.
— Хорошие отель за такие деньги, еда тоже норм, была в «пятерках» похуже, всем советую, , вернусь обязательно. Номера нормальные, два бассейна, центр города, короче — все огонь, — делится впечатлениями Екатерина.
Понятие «горящий тур» — не более, чем маркетинговый крючок. Ни один туристический оператор не будет работать себе в убыток. За несколько месяцев до высокого сезона — новогодних каникул, майских праздников или летних отпусков — цены на путевки в Уфе в Турцию, Египет, Дубай и Таиланд ощутимо подрастают. Почему? Продавец уже распродал столько путевок, чтобы не выпустить в небо полупустой чартер. Дальше спрос рождает предложение. А жадность заработка переписывает цены все выше и выше. Оператор прекрасно понимает, что по условиям типового договора практически ничем не рискует, если туристу придется перенести свой отпуск. Обычно в таких случаях путешественникам повышают звездность отеля. Оператору без разницы: он заранее выкупил пачками номера на весь сезон. А вот обычному туристу передвинуть даты своего отпуска чаще всего проблематично. И встает вопрос: или мы летим за эту пугающую цену, или не летим совсем.
Единственная рабочая схема сэкономить на «горящем туре» (мы же уже понимаем, у кого на самом деле горит) — жить на чемоданах, выбирать безвизовую страну и покупать тур за двое-трое суток до вылета. Но чаще всего выбор отелей уже или слишком скуден, или они не вписываются в ограниченный бюджет.
Обратная картина с ранним бронированием. Обычно под это понятие попадают туры с вылетом не ранее, чем через полгода. Вы можете спокойно выбрать направление, отель, оформить визы и умиротворенно наслаждаться чемоданным настроением. Пожалуй, единственный риск при раннем бронировании — активная волатильность рубля к европейской и американской валютам. Ведь именно в них до сих пор работают основные туристические операторы. И, не стоит забывать, что и сам оператор за погода может кануть в Лету. Все прекрасно помнят крах «Натали Турс», свалившийся на рынок абсолютно неожиданно.