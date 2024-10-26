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Posted 26 октября, 15:11

Published 26 октября, 15:11

Modified 26 октября, 15:13

Updated 26 октября, 15:13

Курение убило пенсионера из Башкирии

Курение убило пенсионера из Башкирии

26 октября 2024, 15:11
Фото: 1MI
В Мелеузе 75-летний мужчина лишился жизни из-за табачного изделия — сообщает МЧС по Республике Башкортостан в субботу, 26 октября.

В частном секторе города один из домов охватил пожар из-за непотушенного окурка. Пламя и дым из окна заметили соседи, когда постройка уже вовсю полыхала, — они и вызвали на место «службу 112».

В ходе ликвидации пламени огнеборцы заметили в спальне тело без признаков жизни. Погибшим оказался 75-летний хозяин дома. Его передали врачам, однако медики помочь уже ничем не могли — бригаде скорой оставалось только констатировать смерть пациента.

В МЧС уточнили, что версия о пожаре из-за курения является пока лишь предварительной. Упомянули в ведомстве и то, что в доме отсутствовал пожарный извещатель.

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