Курение убило пенсионера из Башкирии

Posted 26 октября, 15:11
Published 26 октября, 15:11
Modified 26 октября, 15:13
Updated 26 октября, 15:13
В частном секторе города один из домов охватил пожар из-за непотушенного окурка. Пламя и дым из окна заметили соседи, когда постройка уже вовсю полыхала, — они и вызвали на место «службу 112».
В ходе ликвидации пламени огнеборцы заметили в спальне тело без признаков жизни. Погибшим оказался 75-летний хозяин дома. Его передали врачам, однако медики помочь уже ничем не могли — бригаде скорой оставалось только констатировать смерть пациента.
В МЧС уточнили, что версия о пожаре из-за курения является пока лишь предварительной. Упомянули в ведомстве и то, что в доме отсутствовал пожарный извещатель.
Ранее в закрытом городе Межгорье сварщик спалил собственный автомобиль, пытаясь отремонтировать транспортное средство.