Кроссовер переехал пенсионерку в Башкирии

Posted 26 октября, 04:38
Published 26 октября, 04:38
Modified 26 октября, 04:40
Updated 26 октября, 04:40
Как пишет портал, ссылаясь на ГАИ, случился инцидент вечером среды, 24 октября. Водитель авто китайской марки — 61-летний мужчина — совершал поворот на перекрёстке и сбил пешехода. Пострадавшей оказалась 63-летняя пенсионерка.
На кадрах видно, как нефтекамец пропускает нескольких пешеходов, после чего продолжает движение, не замечая бегущую по «зебре» горожанку. В момент столкновения на светофоре уже моргал зелёный сигнал. Кроссовер после удара буквально переезжает женщину и лишь после этого останавливается. Женщина тем не менее выжила, однако получила тяжёлые травмы — её доставили в реанимацию на карете «скорой».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе грузовик врезался в пассажирский автобус, в котором ехали 20 пассажиров. Двое человек, находившихся в маршрутке, попали в больницу.