Кроссовер переехал пенсионерку в Башкирии

На кадрах видно, как нефтекамец пропускает нескольких пешеходов, после чего продолжает движение, не замечая бегущую по «зебре» горожанку. В момент столкновения на светофоре уже моргал зелёный сигнал. Кроссовер после удара буквально переезжает женщину и лишь после этого останавливается. Женщина тем не менее выжила, однако получила тяжёлые травмы — её доставили в реанимацию на карете «скорой».