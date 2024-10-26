mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 04:38

Published 26 октября, 04:38

Modified 26 октября, 04:40

Updated 26 октября, 04:40

Кроссовер переехал пенсионерку в Башкирии

Кроссовер переехал пенсионерку в Башкирии

26 октября 2024, 04:38
Фото: kzgazeta.ru
В Нефтекамске «Черри Тигго» отправил в реанимацию пожилую женщину — кадрами жуткого ЧП делится местное издание «Красное Знамя».

Как пишет портал, ссылаясь на ГАИ, случился инцидент вечером среды, 24 октября. Водитель авто китайской марки — 61-летний мужчина — совершал поворот на перекрёстке и сбил пешехода. Пострадавшей оказалась 63-летняя пенсионерка.

На кадрах видно, как нефтекамец пропускает нескольких пешеходов, после чего продолжает движение, не замечая бегущую по «зебре» горожанку. В момент столкновения на светофоре уже моргал зелёный сигнал. Кроссовер после удара буквально переезжает женщину и лишь после этого останавливается. Женщина тем не менее выжила, однако получила тяжёлые травмы — её доставили в реанимацию на карете «скорой».

Видео: kzgazeta.ru.
Грузовик протаранил автобус с уфимцами
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе грузовик врезался в пассажирский автобус, в котором ехали 20 пассажиров. Двое человек, находившихся в маршрутке, попали в больницу.

Читайте также:
Грузовик протаранил автобус с уфимцамиАвтобус с рабочими разбился под УфойЛось погиб под колёсами «Нивы» в Башкирии
#Происшествия#Видео#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика